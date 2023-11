Mẹo chuẩn bị bữa ăn đơn giản để giảm cân nhanh hơn

Một chuyên gia dinh dưỡng chuyên về thể thao đã chia sẻ với Eat This, Not That về một mẹo chuẩn bị bữa ăn thiết thực và đơn giản để giảm cân nhanh hơn. Và đây cũng là cách họ áp dụng cho nhiều người đã thành công.

Chuẩn bị bữa ăn thiết thực và đơn giản để giảm cân nhanh hơn. Ảnh: Shutterstock.

Theo nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ, những người nấu ăn tại nhà có xu hướng ăn ít calo hơn, tiêu thụ thực phẩm chất lượng cao hơn, tiết kiệm tiền mua thực phẩm và ít tăng cân hơn so với những người ăn ngoài hoặc ăn đồ ăn sẵn thường xuyên.

Dưới đây là những mẹo chuẩn bị bữa ăn sẽ đẩy nhanh hành trình giảm cân của bạn.

Sử dụng công thức nấu ăn giàu chất xơ và protein

Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn của bạn với các công thức kết hợp các loại rau giàu chất xơ và nguồn protein như các loại đậu hoặc thịt gà nạc.

Chất xơ từ thực phẩm rau, củ và quả. Protein từ thịt nạc và một số nguồn thực vật nhất định đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát cơn đói.

Chất xơ và protein phân hủy chậm trong dạ dày, nghĩa là bạn cảm thấy no lâu, không thèm ăn vặt.

Sử dụng công thức nấu ăn giàu chất xơ và protein. Ảnh: Shutterstock.

Đặt lịch chuẩn bị bữa ăn

Lên lịch thời gian chuẩn bị bữa ăn là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn lên kế hoạch và chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng, giúp bạn đi đúng hướng với mục tiêu giảm cân của mình.

Nấu nhiều loại protein

Đơn giản hóa việc chuẩn bị bữa ăn của bạn bằng cách nấu nhiều loại thực phẩm giàu protein như gà nướng hoặc đậu phụ có thể dùng trong nhiều món ăn khác nhau trong suốt cả tuần. Thủ thuật này giúp tiết kiệm thời gian và giúp bạn dễ dàng bổ sung protein vào mỗi bữa ăn.

Có kế hoạch trước khi đi mua thực phẩm

Trước khi đến cửa hàng tạp hóa, hãy lập danh sách các nguyên liệu bạn cần cho công thức chuẩn bị bữa ăn. Việc lập kế hoạch giúp ngăn chặn việc mua sắm bốc đồng và giúp việc mua sắm của bạn tập trung vào những lựa chọn lành mạnh.

Dự trữ sẵn thực phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh. Ảnh: Shutterstock.

Dự trữ sẵn thực phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh

Dự trữ rau, trái cây và protein đóng hộp hoặc đông lạnh khi không có sẵn nguyên liệu tươi. Những lựa chọn này vừa bổ dưỡng vừa cực kỳ tiện lợi để chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng, lành mạnh.

Chia nhỏ thức ăn trong các hộp đựng thức ăn

Mặc dù đầu tư vào hộp đựng đồ chuẩn bị bữa ăn hoặc thiết bị nhà bếp chất lượng có thể tốn kém nhưng đó là một quyết định sáng suốt về lâu dài. Việc có những dụng cụ phù hợp sẽ giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên thuận tiện hơn và khuyến khích bạn tuân thủ kế hoạch giảm cân của mình.

Chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau vào bữa tối

Khi nấu bữa tối, hãy nấu thêm phần để chuẩn bị cho ngày khác. Phương pháp này tiết kiệm thời gian và giảm sự cám dỗ để lựa chọn các thực phẩm mang đi kém lành mạnh hơn.

PHƯƠNG LÊ (Theo Eat This, Not That)