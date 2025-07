Mưa lớn tại Sơn La làm 4 người chết và mất tích 27/07/2025 14:43

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, từ ngày 26 đến sáng 27-7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo đó, Đài Khí tượng Thuỷ văn Sơn La cho biết lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 26 đến 7 giờ ngày 27-7 phổ biến từ 15-146 mm, nhiều nơi mưa rất to như: Huổi Một (153,6mm), Chiềng En (162mm), Nậm Ty (292,8mm).

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ 10-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Trên Sông Mã, tại trạm Thuỷ văn Xà Là (xã Chiềng Khương), mực nước đỉnh đạt 28,296cm vào rạng sáng 27-7, cao hơn báo động 3. Đến 9 giờ cùng ngày, mực nước giảm xuống 28,220 cm.

Mưa lớn tại Sơn La gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Ảnh: Sở NN&MT Sơn La

Theo thông tin ban đầu, mưa lũ đã làm 2 người chết và 2 người mất tích tại xã Chiềng Sơ. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà cửa: 4 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 21 nhà di dời khẩn cấp; 10 nhà bị thiệt hại do sạt lở.

Cùng với đó, 69 ha lúa mới cấy bị ngập và vùi lấp, 3 ha cây ăn quả bị sạt lở, 43 gia súc, 566 gia cầm bị vùi lấp, cuốn trôi. Giao thông, điện lực và thông tin liên lạc tại nhiều nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cầu treo, cột điện bị sạt lở, gãy đổ.

Ngay trong sáng 27-7, UBND tỉnh Sơn La đã lập đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn; thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tập trung tìm kiếm người mất tích, khắc phục giao thông, sửa chữa điện, dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PLO đầu giờ chiều ngày 27-7, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết vẫn đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; tiếp tục thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, động viên người dân vượt qua khó khăn.

Cơ quan chức năng tỉnh khuyến cáo các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trực ban 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kiểm tra các điểm xung yếu và báo cáo kịp thời khi có tình huống thiên tai bất thường.

Người dân được khuyến nghị không đi lại qua khu vực suối, khe sâu hoặc các điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Các sở ngành chuyên môn phối hợp hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp và hạ tầng sau lũ.