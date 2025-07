Ngăn chặn vụ đưa xe máy gắn biển số giả sang Campuchia 24/07/2025 09:52

Ngày 24-7, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Xa Mát (Tân Biên, Tây Ninh) cho biết đơn vị này vừa phát hiện một vụ vận chuyển xe máy nghi là tang vật trộm cắp sang Campuchia.

Phát hiện xe máy mất trộm chuẩn bị sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-7, lực lượng liên ngành gồm Trạm Biên phòng CKQT Xa Mát, Công an xã Tân Lập và Hải quan cửa khẩu đang làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm soát thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Vario màu đen, biển số 70E1-750.57 từ Việt Nam hướng sang Campuchia có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Người điều khiển được xác định là ông Lê Văn Dũng (48 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên). Ông Dũng khai vận chuyển chiếc xe máy trên cho một người phụ nữ tên Ngọc (ngụ xã Tân Lập) để giao cho một người Campuchia tên Phat với tiền công 400.000 đồng. Tuy nhiên, ông Dũng không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng phát hiện biển số 70E1-750.57 là biển số giả. Chiếc xe thực tế mang số khung MH1JM5123NK256984, số máy KZR23-1, có biển kiểm soát thật là 70H1-578.68, do ông Hồ Xuân Vũ (ngụ tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) đứng tên sở hữu.

Làm việc với ông Vũ, người này cho biết xe đã bị mất trộm vào ngày 22-7 tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Nhận thấy có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát đã mời ông Dũng và đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ; đồng thời phối hợp cùng Công an xã Tân Lập tiếp tục điều tra vụ việc.

Do vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng biên phòng, đơn vị cũng đã thông báo cho Công an xã Tân Lập cử lực lượng phối hợp giải quyết và hướng dẫn ông Vũ trình báo tại Công an phường Long Bình, nơi xe bị mất trộm.

Công an xã Tân Lập và các đơn vị chức năng đang làm rõ vai trò của người phụ nữ tên Ngọc, tổ chức kiểm tra hành chính nơi ở và mời người này lên làm việc để phục vụ điều tra.