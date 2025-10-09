Người dân Đà Nẵng quyên góp hàng cứu trợ gửi đến đồng bào vùng lũ Thái Nguyên 09/10/2025 16:48

Video: Người dân Đà Nẵng quyên góp hàng cứu trợ gửi đến đồng bào vùng lũ Thái Nguyên

Ngày 9-10, điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Thái Nguyên tại số 59 Hà Thị Thân, phường An Hải, TP Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Từ sáng sớm, hàng chục lượt người dân mang đến những thùng mì, thùng sữa, nước suối, áo quần, chăn mền để ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11.

Không ai bảo ai, mỗi người một phần nhỏ, nhưng gom lại thành dòng yêu thương lớn hướng về miền Bắc. Nhiều người chia sẻ, tuy không dư dả nhưng “đồng bào mình khổ, không thể ngồi yên”.

Tất cả hàng hóa được tình nguyện viên phân loại, đóng gói cẩn thận để chuyển ra Thái Nguyên sớm nhất, kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày lũ rút chậm, đời sống còn khó khăn.