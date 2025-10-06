Nhặt được nửa cây vàng, người phụ nữ tốt bụng tìm chủ nhân để trả lại 06/10/2025 19:58

(PLO)- Nhặt được chiếc lắc nửa cây vàng, người phụ nữ lập tức mang đến công an xã nhờ hỗ trợ trả lại cho người đánh rơi.

Chiều 6-10, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, sau hai ngày xác minh, đã phối hợp với chị Phạm Thị Hồng Mai (41 tuổi, ngụ xã Bảo Lâm 3) hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản nhặt được cho bà Đỗ Phương Thúy (57 tuổi, ngụ tại xã La Dạ, Lâm Đồng).

Bà Thúy là người đã đánh rơi sợi lắc vàng (5 chỉ).

Chị Mai, người phụ nữ tốt bụng trao chiếc lắc vàng cho cơ quan công an.

Trước đó, vào chiều 4-10, trên đường đi làm về, chị Phạm Thị Hồng Mai nhặt được một chiếc lắc vàng của ai đó đánh rơi trên đường.

Ngay sau đó, người phụ nữ này đã mang sợi lắc vàng nói trên đến Công an xã Bảo Lâm 3 trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xác minh. Công an xã đã trích xuất camera trên địa bàn để xác minh và phát hiện một phụ nữ đánh rơi chiếc lắc vàng nói trên.

Công an xã Bảo Lâm 3 đã căn cứ vào các đặc điểm và xác định bà Đỗ Phương Thúy là người đánh rơi tài sản nên mời làm việc để xác minh các thông tin liên quan.

Bà Đỗ Phương Thúy vui mừng ký biên bản nhận lại chiếc lắc vàng tưởng sẽ không tìm thấy.

Bà Thúy mừng rỡ cung cấp biên nhận vừa mua sợi lắc vàng nói trên vào ngày 2-10 với trọng lượng 5 chỉ vàng.

Ngay trong chiều 6-10, Công an xã Bảo Lâm 3 phối hợp với chị Phạm Thị Hồng Mai hoàn tất các thủ tục trao trả sợi lắc vàng này cho bà Thúy.

Nhận lại sợi lắc vàng, bà Thúy xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Mai, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Lâm 3, bởi đây là tài sản rất lớn đối với gia đình bà.