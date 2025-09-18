Những dấu ấn tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập báo Pháp Luật TP.HCM 18/09/2025 13:43

(PLO)- Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM đã tham dự và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo diễn ra vào tối 17-9.

Ngày 17-9, Báo Pháp Luật TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17-9-1990 – 17-9-2025).

Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo.

Nhân dịp này, Ban Biên tập và tập thể Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng đón nhận những lẵng hoa, lời chúc mừng tuổi 35 từ đông đảo cơ quan, đơn vị và cá nhân. Những lãng hoa tươi thắm kèm lời chúc mừng nồng nhiệt đã thể hiện sự tin yêu, ghi nhận cho hành trình bền bỉ phụng sự công lý và bạn đọc.