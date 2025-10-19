Những siêu xe có phí bảo dưỡng thấp đáng ngạc nhiên 19/10/2025 08:27

(PLO)- Siêu xe từ lâu đã được coi là giấc mơ đỉnh cao, nhưng thường đi kèm với chi phí bảo dưỡng đắt đỏ.

Dưới đây là một số siêu xe kết hợp độ tin cậy, kỹ thuật dễ tiếp cận và chiến lược chia sẻ phụ tùng, giúp việc sở hữu xe hiệu suất cao cũng chi phí bảo dưỡng thấp.

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của siêu xe này khoảng 9 triệu đồng. Ảnh: Acura.



Acura NSX

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của siêu xe này 354 USD (khoảng 9 triệu đồng). Acura NSX thế hệ đầu tiên đã thiết lập một chuẩn mực mới khi kết hợp hiệu suất đẳng cấp thế giới với độ tin cậy Nhật Bản.

Được trang bị động cơ V6 hút khí tự nhiên, NSX mang đến trải nghiệm lái xe vòng tua cao. Việc bảo dưỡng NSX có giá cả phải chăng đáng ngạc nhiên nhờ mạng lưới đại lý rộng khắp và phụ tùng sẵn có của Honda. Ngay cả việc thay thế ly hợp cũng có chi phí tương đương với một chiếc Civic Type R.

Dodge Viper SRT10

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của siêu xe này 450 USD (khoảng hơn 11 triệu đồng). Dodge Viper SRT10 có động cơ V10 8,3 lít. Điều khiến nó hấp dẫn là sự đơn giản trong việc bảo trì.

Viper hầu như không có hệ thống điện tử phức tạp, giúp giảm thiểu tối đa những sự cố có thể xảy ra. Động cơ của Viper dựa trên kiến trúc xe tải, vốn được chế tạo quá mức và chịu tải trọng thấp, giúp việc bảo dưỡng diễn ra khá dễ dàng.

Audi R8

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm khoảng 25 triệu đồng. Ảnh: Audi.



Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm là 987 USD (khoảng 25 triệu đồng). Audi R8 đã gây chấn động khi ra mắt với tư cách là một siêu xe động cơ đặt giữa mà bạn có thể lái hàng ngày.

Những mẫu xe V8 đời đầu mang đến một trong những cách sở hữu siêu xe tiết kiệm nhất nhờ hệ thống cơ khí đáng tin cậy. R8 V8 vay mượn rất nhiều từ các mẫu xe Audi khác, giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng. Việc thay dầu và bảo dưỡng cơ bản đều nằm trong phạm vi hợp lý.

Lamborghini Huracan

Chi phí trung bình hàng năm là 1.000 USD (khoảng hơn 25 triệu đồng). Lamborghini Huracan được thiết kế với sự chú trọng nhiều hơn đến độ bền lâu dài. Động cơ V10 hút khí tự nhiên 5,2 lít được chia sẻ với Audi R8, giúp chi phí bảo dưỡng định kỳ rẻ hơn nhiều so với các siêu xe cùng phân khúc.

Lotus Exige S240

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của siêu xe này khoảng hơn 25 triệu đồng. Ảnh: Lotus.



Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của siêu xe này là 1.008 USD (khoảng hơn 25 triệu đồng). Lotus Exige S240 có động cơ siêu nạp 1,8 lít do Toyota sản xuất chính là một trong những chìa khóa giúp xe có chi phí bảo dưỡng thấp. Nhờ nguồn phụ tùng dồi dào từ chuỗi cung ứng của Toyota, ngay cả những dịch vụ sửa chữa lớn cũng có giá cả phải chăng.

Ferrari 360 Modena

Chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm là 1.100 USD (khoảng 28 triệu đồng). Nhắc đến Ferrari và "bảo dưỡng thấp", hầu hết mọi người sẽ chế giễu, nhưng 360 Modena là một ngoại lệ hiếm hoi. Động cơ V8 hút khí tự nhiên 3,6 lít tương đối bền bỉ.

Không giống như những chiếc Ferrari đời trước, 360 không yêu cầu phải tháo động cơ để thay dây đai cam, giúp giảm đáng kể chi phí nhân công.

Mercedes-Benz SLS AMG

Chi phí trung bình hàng năm khoảng 31 triệu đồng. Ảnh: Mercedes.



Chi phí trung bình hàng năm là 1.227 USD (khoảng 31 triệu đồng). Mercedes-Benz SLS AMG kết hợp nét quyến rũ cổ điển và kỹ thuật hiện đại. Động cơ V8 hút khí tự nhiên 6,2 lít chế tạo thủ công vừa đáng tin cậy vừa mạnh mẽ.