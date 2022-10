(PLO)- Ổi, nghệ, khoai lang,... là một trong số những thực phẩm hoàn hảo để bổ sung vào chế độ ăn kiêng giảm cân của chúng ta.

Theo The Times of India, nếu bạn thực sự muốn giảm cân, bạn cần phải nhất quán với chế độ ăn uống và tập luyện của mình. Ăn uống đúng cách và đúng tỷ lệ là chìa khóa để giảm cân lành mạnh.

Dưới đây là những thực phẩm hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng giảm cân mà ít người biết đến:

Khoai lang

Khoai lang rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin như A, C, B và mangan.

Vì chúng có nhiều chất xơ nên giúp làm no cơn đói, giúp tăng cường giảm cân và giảm mỡ.

Nghệ

Uống trà nghệ thường xuyên giúp tăng sản xuất mật trong dạ dày.

Nghệ tạo ra một loại nước tiêu hóa không chỉ giúp nhũ hóa chất béo mà còn cả quá trình trao đổi chất. Thêm nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Ổi

Những người có tình trạng vitamin C đầy đủ sẽ oxy hóa chất béo nhiều hơn 30% trong khi tập thể dục vừa phải so với những người tiêu thụ ít vitamin C.

Do đó, những người thiếu vitamin C có thể chống lại việc giảm khối lượng chất béo cao hơn.

Ổi là loại trái cây rất giàu vitamin C, ăn ổi có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói và cảm giác no sau bữa ăn.

Quả óc chó

Quả óc chó là một trong những siêu thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 có khả năng kiểm soát sự thèm ăn đáng kinh ngạc.

Quả óc chó cũng làm giảm nguy cơ đau tim bằng cách giữ cho trái tim khỏe mạnh. Chúng có thể giúp kích thích giảm mỡ và tăng trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, theo The Times of India.

Những lợi ích sức khỏe tiềm năng của bí ngô (PLO)- Ngoài việc cải thiện sức khỏe đường ruột, bí ngô còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và trao đổi chất, đồng thời giúp tăng tuổi thọ.

NHẬT LINH