Ông 'trùm' ở nước ngoài thuê người giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo

(PLO)- Ông chủ ở nước ngoài thuê nhóm này làm các tài khoản ngân hàng nhằm chuyển tiền phạm tội và thuê người giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Ngày 7-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Nguyễn Văn Thắng và Lương Gia Tấn đề điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đóng giả nhân viên ngân hàng yêu cầu chuyển khoản

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin trình báo của chị C. (ngụ quận Bình Thạnh) về việc bị 1 người giả danh là nhân viên ngân hàng lừa đảo.

Cụ thể, người này đóng giả nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay rồi yêu cầu chị C. làm các thủ tục để nhận tiền vay. Tuy nhiên, để được giải ngân, chị C. phải nạp tiền vào.

Sau đó, chị C. đã chuyển khoản vào số tài khoản Lê Nhật Duy gần 53 triệu đồng. Chờ đợi mà không nhận được tiền, biết mình bị lừa, chị C. đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã mời Lê Nhật Duy về làm việc. Duy khai: Trước đó có người thuê sử dụng CMND mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong thì trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.

Công an quận Bình Thạnh đã mời Thành, Huỳnh đến làm việc. Cả 2 cho biết dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho Lương Gia Tấn để Tấn thu gom và bán lại cho một “ông chủ X” người nước ngoài.

Cảnh sát sau đó có mặt tại một chung cư ở quận 3, là nơi ở của “ông chủ X” thì phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư.

Số đồ đạc này một phần mang về cho Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng (ngụ tỉnh Đồng Nai) để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ X”.

Bí mật “ông chủ X”

Tiếp tục điều tra, Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm làm việc do “ông chủ X” và đồng phạm hoạt động.

Tại các địa điểm này, cảnh sát thu giữ 5 máy vi tính bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng internet, ổ cứng di động…

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Lương Gia Tấn là người phiên dịch cho “ông chủ X”. Tấn cho biết, được “ông chủ X” đặt vấn đề muốn mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Những người bán tài khoản dùng CMND và điện thoại có gắn sẵn sim do “ông chủ X” cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đợi 1 tháng thì ra ngân hàng yêu cầu đóng tài khoản.

Từ tháng 8-2022 đến nay, “ông chủ X” đã mua 69 tài khoản ngân hàng, dùng các tài khoản này để sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.

Ngoài việc bán tài khoản cho “ông chủ X”, nhóm lừa đảo trên còn được “ông chủ X” thuê để giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, tìm “con mồi”, mời khách hàng tham gia vào nhóm zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán.

Khách đồng ý tham gia nhóm thì thêm số điện thoại của khách vào nhóm và gửi danh sách thông tin khách hàng cho “ông chủ X”.

Mỗi khách hàng tham gia nhóm thì nhân viên được hưởng 20 nghìn đồng, từ khách hàng thứ 8 trở đi được trả 50 nghìn đồng/khách...

NGUYỄN YÊN