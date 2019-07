Cựu phó chi cục trưởng QLTT bị đề nghị cao nhất 2,6 năm tù

Ngày 1-7-2019, TAND TP Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với bị cáo Châu Hoài Phương (cựu Phó Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (cựu kiểm soát viên Quản lý thị trường).

Trước khi đề nghị mức án đại diện VKS phát biểu quan điểm như cáo trạng đã quy kết. Theo đó tháng 3-2016, đoàn kiểm tra liên ngành (KTLN) vật tư nông nghiệp được thành lập, bị cáo Phương làm Trưởng đoàn. Tháng 4-2016, đoàn KTLN kiểm tra DN Hồ Mỹ Nhiên lấy ba mẫu của ba loại phân bón vô cơ để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả ba mẫu phân không đạt chất lượng nên đoàn KTLN thông báo cho DN.



Các bị cáo tại tòa.

DN này yêu cầu kiểm nghiệm lại và KTLN gửi các mẫu còn lưu đi đánh giá và kết quả như ban đầu. Sau đó Đoàn KTLN họp để thống nhất hướng xử lý hành chính đối với DN. Lúc này, DN Hồ Mỹ Nhiên và đại diện nhà sản xuất là Công ty Con Cò Vàng có đơn yêu cầu, khiếu nại.

Tiếp đó, đoàn KTLN họp lấy mẫu phân còn lưu để đưa đi kiểm nghiệm lần ba và lần này kết quả các mẫu phân đạt chất lượng. Từ đây, lô hàng được gỡ niêm phong, giao lại cho DN.

14 tháng tháng sau hai bị cáo bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tháng 12-2017 đổi sang tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đại diện VKS cho rằng xuất phát từ động cơ muốn củng cố uy tín cá nhân, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để quyết định cho lấy mẫu phân bón lưu giữ tại DN Hồ Mỹ Nhiên đưa đi thử nghiệm lần 3 và sử dụng kết quả này để kết luận DN này không vi phạm, cho tháo gỡ nhiêm phong hàng hóa.

Do 149 bao phân không đạt chất lượng được bán ra thị trường qua kết luận giám định đã gây thiệt hại đáng kể đến quyền lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Đoàn KTLN không lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt từ 120-200 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền ít nhất là 120 triệu đồng.

Đại diện VKS đề nghị áp dụng hình phạt đối với bị cáo Phương từ hai đến hai năm sáu tháng tù; bị cáo Thanh từ một đến một năm sáu tháng tù. Các thành viên còn lại trong Đoàn KTLN chưa đến mức xử lý trách nhiệm nên xử lý hành chính.

DN Hồ Mỹ Nhiên không bị đề nghị xử lý hình sự do không biết Công ty Con Cò Vàng bán hàng giả. Đối với Cty Con Cò Vàng, do Cơ quan ANĐT có công văn tố giác, nhưng do không có mẫu phân bón để điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) ra quyết định không khơi tố vụ án hình sự.

Phiên tòa đang diễn ra với phần tranh tụng của các luật sư bảo cho hai bị cáo.