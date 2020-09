Định can nhưng bị đánh, chủ cho vay nổ súng

Phan Quang Hưởng (48 tuổi, sống ở quận Bình Tân, TP.HCM) ngày 29-9 bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt hai năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.



Bị cáo Phan Quang Hưởng. Ảnh: A.TUẤN

Theo hồ sơ, Hưởng làm nghề cho vay tiền và thuê Trần Thế Anh phụ việc. Được một thời gian, Thế Anh yêu cầu phải có thù lao xứng đáng vì tuy không góp vốn nhưng là người điều hành mọi thứ.

Mâu thuẫn xảy ra do Hưởng không chấp nhận, vậy là Thế Anh tự ý thu tiền của khách nhưng không giao lại cho Hưởng.

Tối 23-8-2018, Hưởng cùng một người tên Giang (chưa rõ lai lịch) đi ô tô tới một quán ở phường 17, quận Gò Vấp gặp nhóm của Thế Anh. Vừa nói chuyện được vài câu, Giang bất ngờ rút trong túi ra khẩu súng nhắm vào Thế Anh bắn nhưng không trúng. Thế Anh cầm ly ném lại rồi bỏ chạy, Giang đưa súng cho Hưởng giữ.

Lát sau, khi Hưởng, Giang đang đi bộ ra ô tô thì nhóm Thế Anh xuất hiện, tấn công. Hưởng rút súng bóp cò ba lần nhưng súng chỉ nổ một phát. Thấy vậy, Giang giật súng từ tay Hưởng bắn tiếp trước khi bị đối thủ xông vào vụt gậy ba khúc vào tay khiến rớt súng. Cả hai sau đó bỏ chạy.

Cơ quan giám định kết luận khẩu súng Rulo tự chế mà Giang, Hưởng sử dụng thuộc nhóm vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.



Cảnh sát dẫn giải Hưởng ra xe về nơi giam giữ. Ảnh: A.TUẤN

Sau khi công an khởi tố, Hưởng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều lần công an triệu tập thì Hưởng không đến, qua xác minh thì người này đã rời nơi ở cũ nên công an ra quyết định truy nã. Tới 12-4-2020, Hưởng bị bắt.

Tại tòa, Hưởng khai không có ý định đánh Thế Anh mà nguyên nhân xô xát là do trước đó Giang và Thế Anh có xích mích. Hưởng thậm chí có ý định can nhưng lại bị đánh nên “không kiềm chế được”.

Người này cũng lý giải trong thời gian tại ngoại thì chuyển nơi ở và thay số điện thoại nên không biết có lệnh truy nã. Đại diện VKS bác bỏ lý do này.