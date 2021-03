Ngày 26-3, TAND TP.HCM mở lại phiên xử hành chính giữa Công ty TNHH Môi trường Thiên Đồng D&P Việt Nam kiện Trưởng công an quận Bình Tân, TP.HCM.

Phiên xử trước phải hoãn để thu thập chứng cứ và chuyển file ghi âm thành văn bản. Đáng chú ý trong đó, có các file ghi âm điện thoại giữa công ty và cán bộ công an Quận Bình Tân về những biên bản khống. Từ đó công ty yêu cầu toà triệu tập người bị kiện đến toà để đối chất.

Tại phiên xử hôm nay, phía bị kiện có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tại toà, trong quá trình thẩm vấn, bên khởi kiện tiếp tục nêu yêu cầu muốn được đối chất với cơ quan công an để làm rõ sự việc.



Doanh nghiệp muốn đối chất với công an tại toà. Ảnh: H.YẾN

Giải thích chủ toạ phiên tòa cho rằng theo luật tố tụng, bên bị kiện có quyền xin vắng mặt nên việc đối chất của phía công ty không thể thực hiện.

Đồng thời HĐXX quyết định hoãn phiên toà để công ty có thời gian cung cấp chứng cứ theo yêu cầu làm rõ vụ kiện. Dự kiến phiên xử sẽ mở lại vào tháng 4 tới.

Vụ kiện liên quan đến 1.200 lưới lọc nước mà công an quận cho rằng không khai báo hảo quan.

Theo hồ sơ ngày 15-10-2019 Công ty Thiên Đồng ký hợp đồng mua hàng lõi lọc, đồng hồ áp vỏ và các phụ kiện. Ngày 20-11-2019 lô hàng được thông quan. Hai ngày sau khi Công ty Thiên Đồng đang xuống hàng tại kho thì đoàn kiểm tra Công an quận cho rằng không có kê khai 1.200 lưới lọc.



Ngày 28-11-2019, Trưởng công an quận Bình Tân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty do có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu phạt 30 triệu và tịch thu tang vật vi phạm. Ngày 8-1-2020, Trưởng công an quận ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty.



Sau đó công ty này khởi kiện yêu cầu huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. Xử sơ thẩm cuối tháng 9-2020, TAND quận Bình Tân tuyên bác yêu cầu khởi kiện, Công ty kháng cáo toàn bộ bản án...