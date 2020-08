Khó xử vụ ‘làm phiền người khác 20 phút’

Truy tố là khiên cưỡng? Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối năm 2007, ông Đức làm hợp đồng mua bán giấy tay với bà Nguyễn Thị Tư hai mảnh đất ở thị xã Tân Uyên. Bà Tư nhận 250 triệu đồng, giao cho ông Đức hai sổ đỏ. Đồng thời, bà cam kết làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng và nhận số tiền còn lại. Tuy nhiên, bà Tư không thực hiện mà làm đơn cớ mất một sổ đỏ và xin cấp lại rồi mang sổ đỏ được cấp mới đi thế chấp ngân hàng vay tiền. Ngoài ra, với mảnh đất đã bán, bà Tư còn viết giấy tay bán cho nhiều người khác. Từ đó ông Đức đã làm đơn tố cáo bà gửi công an. Tuy nhiên, Công an thị xã Tân Uyên không khởi tố vụ án vì cho rằng giữa bà Tư và những người mua đất chỉ là các giao dịch dân sự. Tháng 11-2018, ba bị cáo xâm phạm vào nhà bà Tư với mục đích hỏi lý do tại sao bà không đến tòa và giải quyết việc mua bán đất trước đó. Khi cả ba đi vào nhà bà Tư thì cửa cổng và cửa nhà đều đang mở. Thấy nhóm ông Đức đến, bà Tư đi ra ngoài rồi gọi điện thoại báo công an. Sau đó công an đến làm việc và bắt quả tang về hành vi trên. Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, gây hoang mang, lo lắng cho bà Tư 20 phút. Phân tích trên Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia trong đó có ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao, cho rằng việc quy kết ba bị can xâm phạm chỗ ở là khiên cưỡng…