Không đeo khẩu trang còn chống đối, lãnh 9 tháng tù

Ngày 28-4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (49 tuổi) chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.



Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn tại TAND quận Ninh Kiều ngày 28-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai có nghe tuyên truyền và biết rõ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như phải đeo khẩu trang, hạn chế đi ra ngoài. Tuy nhiên, vì nghỉ làm do dịch bệnh và ở nhà buồn nên mới cùng bạn bè tổ chức nhậu cho vui…

Theo hồ sơ chiều 11-4, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (được thành lập và hoạt động theo quyết định của chủ tịch UBND phường Cái Khế), tuần tra, tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.



Bị cáo Hải tại tòa ngày 28-4. Ảnh: NHẪN NAM

Khi đến đoạn trước nhà hàng Lúa Nếp, tổ tuyên truyền phát hiện Hải đi bộ, có biểu hiện say rượu, không mặc áo, không đeo khẩu trang. Lúc này tổ tuyên truyền nhắc nhở Hải đeo khẩu trang và đi về nhà thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hải không chấp hành mà có lời lẽ thô tục xúc phạm các thành viên tổ tuyên truyền. Mặc dù đã được vợ và mọi người can ngăn nhưng Hải vẫn tỏ thái độ hung hăng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ gây mất trật tự. Công an phường Cái Khế yêu cầu Hải về trụ sở công an phường làm việc.

Tuy nhiên, Hải vẫn không chấp hành, tiếp tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và lao đến vị trí của cán bộ công an đang ghi hình hành vi của Hải, đánh vào mặt và lấy bảng hiệu của nhà hàng ném về phía người này. Ngay sau đó, Hải bị công an khống chế đưa về trụ sở và lập biên bản phạm tội quả tang.