Cần Thơ: Truy tố bị can không đeo khẩu trang, đánh công an

Ngày 21-4, nguồn tin của PLO cho biết VKSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa có quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn bị can Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 11-4, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều tiến hành tuần tra, tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch trên địa bàn.



Bị can Nguyễn Văn Hải. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phát hiện Hải đi bộ trên đường, có biểu hiện say rượu, không mặc áo, không đeo khẩu trang, cán bộ tổ đến tuyên truyền, nhắc nhở Hải đeo khẩu trang và đi về nhà. Hải không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm tổ tuyên truyền. Dù được can ngăn, Hải vẫn tỏ thái độ hung hăng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi bị Công an phường Cái Khế yêu cầu về trụ sở làm việc, Hải không chấp hành mà còn đấm anh Bùi Phước Thành là cán bộ công an phường này. Hải còn lấy bảng hiệu tuyển dụng nhân viên của nhà hàng ném về phía anh Thành nhưng không trúng.

Quá trình điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can khai biết quy định phải đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch bệnh nhưng do uống nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi.