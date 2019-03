Không kháng cáo, 2 ‘ông trùm’ đánh bạc vẫn phải ra tòa

Cựu tướng Vĩnh chín năm tù, cựu tướng Hóa 10 năm tù Cuối tháng 11-2018, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án với các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ đồng. HĐXX phạt cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh chín năm tù, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù, cùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Văn Dương lãnh án năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc và năm năm tù về tội rửa tiền (tổng cộng hình phạt là 10 năm tù). Phan Sào Nam lần lượt lãnh án hai năm tù và ba năm tù về hai tội danh trên (tổng cộng là năm năm tù). 88 bị cáo còn lại nhận hình phạt thấp nhất là phạt tiền 40 triệu đồng, cao nhất là ba năm sáu tháng tù về các tội: rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị 12 vấn đề với các bộ, ngành và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xác minh ở giai đoạn 2 của vụ án.