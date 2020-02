Lời khai vênh nhau trong vụ lùi xe trên cao tốc

Thay đổi cáo buộc sau khi bị hủy án Tháng 11-2018, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Ngô Văn Sơn chín năm tù (giảm một năm so với bản án sơ thẩm), Lê Ngọc Hoàng sáu năm tù (giảm hai năm), đồng thời phải bồi thường gần 1,2 tỉ đồng. Cả VKS và HĐXX đều cho rằng theo Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT thì Hoàng đã vi phạm về khoảng cách an toàn giữa hai xe và không giảm tốc độ tối đa cho phép để có thể dừng lại một cách an toàn khi gặp chướng ngại vật trên đường. Ngay sau phiên tòa, dư luận đã phản ứng dữ dội vì cho rằng với việc một xe đang tiến và một xe đang lùi thì yêu cầu giữ khoảng cách an toàn là điều không thể. Ngày 30-11, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sau khi xem xét giám đốc thẩm đã quyết định hủy cả hai bản án của cấp sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại. Đến nay, cáo trạng của VKSND thị xã Phổ Yên đã loại bỏ cáo buộc Hoàng không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe, thay vào đó là những vi phạm như đã nêu trên. Đáng chú ý, VKS cho biết một số nội dung yêu cầu điều tra lại tại quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao không thể thực hiện được. Ví dụ, xác định tình trạng kỹ thuật hệ thống thắng của xe đầu kéo và rơmoóc; với tốc độ và trọng lượng xe như trong vụ án thì khi nhấn chết thắng, xe còn di chuyển bao nhiêu mét mới dừng hẳn...