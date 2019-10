Nhiều nơi cùng ra đòn triệt nạn tráo sổ đỏ

Ông NGUYỄN TRÍ HÒA, Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM: Đừng chờ có hậu quả thiệt hại thực tế mới xử lý

Ông NGUYỄN TRÍ HÒA, Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM Ông Theo tôi, để giảm sự giả mạo, các tổ chức hành nghề công chứng nên trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như máy quét dấu vân tay, máy soi, kính lúp, hệ thống camera giám sát. Các công chứng viên trước khi ký công chứng cần xem xét kỹ các giấy tờ xuất trình (nên qua kính lúp phóng đại 30-40 lần); đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt với các bên tham gia giao dịch. Đặc biệt là phải cẩn trọng với CMND được bọc lại và việc mua bán qua ủy quyền, cảnh giác với những giao dịch mà địa chỉ bất động sản, nơi cư ngụ của các bên giao dịch ở khá xa nơi công chứng viên đang hành nghề…

Tôi cũng đề nghị các cơ quan công an tích cực hỗ trợ nhiệt tình khi nhận được tin báo về giả người, giả giấy và nên thông báo kết quả xử lý cho nơi đã báo tin… Việc xử lý khi phát hiện giả người, giả giấy trong thời gian qua hình như là quá nhẹ hoặc không xử lý dẫn đến tình trạng khinh nhờn, thậm chí công khai thể hiện qua việc các đối tượng quảng cáo, nhắn tin đến rất nhiều số điện thoại khác nhau về việc đảm nhận làm giả giấy tờ, bằng cấp… Tôi có tìm hiểu thì được biết quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là chỉ khi nào có đầy đủ căn cứ như bắt quả tang đối tượng có dụng cụ, phương tiện in, làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan nhà nước hoặc phải có hậu quả thiệt hại thực tế xảy ra mới xử lý được tội làm hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tôi, khi người yêu cầu công chứng có hành vi giả mạo với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác thì đó là hành vi trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù hành vi này bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhưng đây là hành vi gian dối, lợi dụng sự tin tưởng của người dân vào tính chất pháp lý của hoạt động công chứng để chiếm đoạt tài sản và thông thường giá trị mong muốn chiếm đoạt là lớn. Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời là nguyên nhân khách quan làm cho việc chiếm đoạt tài sản của đối tượng có hành vi giả mạo không thực hiện được. Vì vậy, việc xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay tội làm, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả… không nên cứng nhắc một chiều là đã có hậu quả hay chưa, đã chiếm đoạt được hay không thì mới có thể khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Đây nên xem là tình tiết trong việc lượng hình, còn khi đã có hành vi giả mạo được phát hiện thì cần đề nghị truy tố hành vi vi phạm theo giai đoạn: Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt hay tội phạm đã hoàn thành. Luật gia NGUYỄN VĂN THÀNH, Hội Luật gia quận 10, TP.HCM: Không đưa thông tin sổ đỏ lên mạng xã hội

Luật gia NGUYỄN VĂN THÀNH, Hội Luật gia quận 10, TP.HCM Luật gia Người có nhu cầu mua bán nhà không nên phôtô và cung cấp cho người khác toàn bộ giấy tờ nhà, đất (sổ đỏ, sổ hồng, CMND/CCCD, hộ khẩu, lệ phí trước bạ…). Cũng không nên đưa toàn bộ thông tin bản chính sổ đỏ công khai trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, ...) vì sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng các thông tin cụ thể đó để giả giấy tờ. Thường khi đến xem nhà hoặc đến các tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng mua bán thì các đối tượng xấu sẽ dàn cảnh và tạo ra tình trạng lộn xộn để người chủ nhà, đất mất cảnh giác và đánh tráo sổ đỏ.

Do đó, người chủ nhà, chủ đất phải giữ cẩn thận bản chính sổ đỏ và đề phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ. Khi bị phát hiện sổ đỏ mình đang giữ là sổ giả thì phải gấp rút trình báo cơ quan công an có thẩm quyền, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện nơi cấp giấy để các cơ quan này kịp thời xử lý ngăn chặn các giao dịch tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc xảy ra.