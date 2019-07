Nộp 1 tỉ nhận hối lộ để nâng điểm nhưng không bị tội

Tám người làm nên vụ án chấn động Tám bị can cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng Chính trị - tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).