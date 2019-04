Phóng viên ‘dỏm’ lãnh 5 năm tù dù tống tiền CSGT bất thành

TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trường Quang (SN 1986, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 8-9-2018, Quang mang theo máy quay phim bắt xe từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh. Khoảng 6h ngày hôm sau khi đi đến xóm Tân Tiến, xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), Quang thấy Tổ CSGT 6.1 thuộc Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh, đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A.

Bị cáo tìm vị trí nấp rồi dùng máy quay phim quay lại quá trình làm việc của tổ tuần tra.



Bị cáo Quang tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Quang sao tất cả đoạn clip quay được vào máy tính rồi tìm cách liên lạc với lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, chỉ huy Đội CSGT 6.1. Quang còn gọi điện đến trực ban Phòng CSGT và tự xưng tên là Sơn, phóng viên Báo Tuổi Trẻ, xin gặp lãnh đạo để phản ánh một số hoạt động của tổ tuần tra. Sau khi tìm cách tiếp cận không được, Quang đã để lại số điện thoại.

Khi chỉ huy Đội CSGT 6.1 liên lạc, Quang cho biết việc mình đã quay lại hình ảnh làm việc của tổ CSGT và chỉ ra một số lỗi vi phạm trong quá trình tuần tra kiểm soát. Quang ra giá nếu muốn bỏ qua thì phải chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản của mình, nếu không sẽ tung hình ảnh đó lên mạng xã hội. Trước sự việc này, chỉ huy Đội CSGT 6.1 đã làm đơn tố cáo gửi Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh.

Tiếp nhận thông tin, công an hình sự đã làm rõ người xưng Phóng viên tên Sơn nói trên là Quang, là lao động tự do chứ không phải là phóng viên Báo Tuổi Trẻ như giới thiệu. Ngày 19-9-2018, Quang đã tự nguyện đến Công an đầu thú và giao nộp toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan.

Được biết thêm, với thủ đoạn trên, Quang đã thực hiện trót lọt ba vụ cưỡng đoạt tài sản đối với CSGT công an các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, TP Đà Nẵng.