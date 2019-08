Quyết xử đến cùng người ném vỡ kính ô tô

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Sử (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là lần thứ năm cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can trong vụ án này.



Từng đình chỉ vụ án, xử phạt hành chính

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu, ngày 6-4-2016, Sử đi ngang qua nhà anh V. thì thấy anh này nên đòi nợ tiền. Do gọi anh V. không được nên Sử ném cục gạch vào trong sân làm vỡ kính chắn gió phía sau ô tô Ford Everest của cha anh V. Sau đó, Công an huyện Vĩnh Cửu thụ lý điều tra và kết luận trị giá chiếc kính chắn gió là 2,8 triệu đồng.

Lúc này, Sử có đơn đề nghị định giá lại vì cho rằng kính vỡ đã cũ nhưng lại định giá theo giá trị của kính mới 100% là không chính xác.

Sau đó, Hội đồng thẩm định giá tài sản (gọi tắt là HĐĐG) Đồng Nai định giá chiếc kính bị hư hỏng là 3,2 triệu đồng. Vì vậy, công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sử về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Bị can được tại ngoại.

Tháng 11-2016, VKSND huyện Vĩnh Cửu đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vì cho rằng HĐĐG xác định thiệt hại kính ô tô là giá trị kính mới 100% không trừ khấu hao là gây bất lợi cho Sử. Sau khi đình chỉ vụ án, công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với Sử.



Vụ án ném vỡ kính ô tô nhiều lần trả hồ sơ điều tra về kết quả giám định thiệt hại. Ảnh: VH

Một cái kính xe có nhiều kết quả định giá

Đến tháng 2-2017, VKSND huyện Vĩnh Cửu lại ra quyết định phục hồi điều tra, yêu cầu giám định giá trị còn lại của chiếc ô tô để xác định khấu hao của kính xe tương đương với thời điểm xảy ra vụ án. Cơ quan công an lấy kết quả giám định tài sản lần thứ hai là 2,8 triệu đồng để xử lý. Sau đó, VKSND huyện Vĩnh Cửu ra cáo trạng truy tố Sử.

Tuy nhiên, TAND huyện Vĩnh Cửu sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa cho rằng căn cứ thông tư của Bộ Tài chính “đối với tài sản đã qua sử dụng thì HĐĐG phải kiểm định, đánh giá chất lượng còn lại của tài sản, hàng hóa sau khi đã tính phần hao mòn để xác định giá trị còn lại của tài sản đó. Như vậy, theo thông tư quy định, buộc phải tính giá trị còn lại của tài sản. Nhưng trong trường hợp này, cơ quan định giá theo giá mới 100% là đi ngược lại đối với thông tư”.

Ngày 18-4-2018, VKSND huyện Vĩnh Cửu tiếp tục ra cáo trạng lần thứ tư truy tố Sử. Tuy nhiên, bản cáo trạng lần này mâu thuẫn với các biên bản trong hồ sơ vụ án. Theo đó, tại bảng báo giá của hãng xe thay chiếc kính mới 100% để thay thế kính bị ném vỡ là hơn 1,9 triệu đồng, cộng thêm tiền keo và thuế là hơn 3,2 triệu đồng. Thế nhưng công an xác định thời điểm xảy ra vụ án chiếc kính xe lại có giá trị là 2,3 triệu đồng, cộng với tiền công, keo, thuế là 2,8 triệu đồng.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ án, HĐĐG Đồng Nai định giá chiếc kính bị hư hỏng là 3,2 triệu đồng. Đến năm 2017, khi yêu cầu định giá lại tài sản thì HĐĐG tài sản trong tố tụng của tỉnh Đồng Nai có văn bản từ chối với lý do: Không có căn cứ để xác định giá trị thực còn lại của kính xe tại thời điểm xảy ra vụ án.

Nhưng ngày 26-6-2019, HĐĐG trong tố tụng của tỉnh Đồng Nai lại có kết luận giám định tài sản xác định kính xe ô tô bị vỡ trong vụ án có giá trị tại thời điểm định giá là 2,8 triệu đồng.

Từ kết quả của HĐĐG, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can và mới đây nhất đã đề nghị VKS tiếp tục truy tố Sử.