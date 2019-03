Rối tội danh vụ 'đánh chết bạn gái nhưng thoát tội giết người'

Đây là vụ án gây tranh cãi về tội danh vì hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội giết người. TAND quận Tân Phú (TP.HCM) từng ba lần mở phiên xử, trong đó một lần trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo và tình tiết liên quan đến hành vi cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Đến ngày 5-2, TAND quận Tân Phú đã mở phiên xử lần thứ tư và tuyên phạt Vũ 13 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng. Sau đó, đại diện bị hại có đơn kháng cáo.

Ngày 9-5-2018, TAND TP.HCM xử phúc thẩm cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội (đối với hành vi đập vỡ chiếc điện thoại) nên đã hủy án.



Bị cáo Vũ tại tòa. Ảnh: YC

Chưa đủ căn cứ xử lý hành vi đập chiếc điện thoại



Theo cáo trạng, Vũ và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 19 giờ ngày 19-3-2017, sau khi ăn uống xong, Vũ và chị H. đến thuê phòng tại khách sạn ở quận Tân Phú để nói chuyện và quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Vũ nhớ lại trong lúc ăn uống chị H. thường xuyên sử dụng điện thoại, nghi ngờ chị H. có bạn trai khác nên Vũ yêu cầu chị H. đưa điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

Chị H. không đồng ý nên hai bên giằng co, Vũ dùng tay đánh vào mặt chị H. nhiều cái để lấy điện thoại. Tiếp đó, Vũ yêu cầu chị H. nói mật khẩu nhưng chị H. không đồng ý nên Vũ dùng tay, chân đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu, tay, chân và người chị H. thì chị H. cung cấp mật khẩu.

Sau khi kiểm tra tin nhắn phát hiện chị H. nhắn tin cho bạn trai khác nên Vũ đập vỡ điện thoại và tiếp tục đánh vào đầu, mặt, tay, chân và người chị H. Liền đó, Vũ dùng chân đạp ba, bốn cái làm chị H. ngã ra đằng sau và đầu đập vào tường bất tỉnh.

Thấy vậy, Vũ đưa chị H. đến BV Tân Phú cấp cứu và nhờ bạn thông báo cho người nhà chị H. Vũ tháo đồng hồ, nhẫn vàng và hai điện thoại của chị H. Vũ bỏ về Tiền Giang, trên đường đi vứt bỏ điện thoại iPhone bị đập vỡ. Hôm sau, Vũ đến công an ở tỉnh Tiền Giang đầu thú và giao nộp các tài sản trên. Chị H. do bị thương tích nặng nên không qua khỏi.

Về chiếc điện thoại, cho rằng chỉ có duy nhất thông tin điện thoại ghi trên phiếu bảo hành người mua là chị H., ngoài ra không còn căn cứ nào xác định chiếc điện thoại mà Vũ đập bể và ném bỏ là chiếc điện thoại này nên chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Từ đó, VKS truy tố Vũ tội cố ý gây thương tích như trên.

Xác định sai tội danh?

Tại tòa, Vũ thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Vũ cho rằng do ghen tuông nên Vũ đánh chị H. nhưng không có ý giết chị H.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Vũ từ 12-13 năm tù và đề nghị HĐXX ghi nhận mong muốn bồi thường của Vũ cho gia đình bị hại.

Tranh luận, luật sư (LS) bảo vệ cho bị hại cho rằng kết luận giám định xác định nhiều cơ quan nội tạng của bị hại bị xung huyết trong đó có xung huyết phổi. Thế nhưng khi giải thích về cơ chế hình thành vết thương lại không xác định việc xung huyết ở phổi này có gây chết người hay không?

Về chiếc điện thoại, hồ sơ thể hiện có chiếc điện thoại, có việc bị cáo đập điện thoại nên cần phải thực nghiệm việc đập chiếc điện thoại, xác định nơi bị cáo vứt điện thoại,... Về số tiền còn mâu thuẫn khi có lúc bị cáo khai là 400.000 đồng chứ không phải 300.000 đồng. Vì vậy, LS đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Một LS khác bảo vệ cho bị hại cho rằng, tại bản khai ngày 22-3-2017 (ba ngày sau khi xảy ra vụ án) do Vũ viết tay khai rất rõ do tức giận bị H. lừa dối nên đã liên tục đánh H. khoảng ba giờ thì H. bất tỉnh. Do bị đánh nhiều lần và liên tục nên H. không chống đỡ được nhưng Vũ vẫn tiếp tục đánh cho tới khi H. bất tỉnh.

Vũ chỉ biết đánh cho hả cơn tức giận còn hậu quả ra sao thì Vũ không biết. Cạnh đó, theo LS H. ngồi quay lưng vô tường thì Vũ phải nhận thức được việc Vũ đạp sẽ khiến H. đập đầu vào tường và hậu quả có thể chết người. Kết quả giám định thể hiện não, ngực, tim, phổi, dạ dày,…đều xung huyết cho thấy Vũ đánh H. một cách dã man, tàn bạo nên đây là hành vi giết người.

Đối đáp, VKS cho rằng khi thấy chị H. bị bất tỉnh, nhận thức được sự nguy hiểm từ hành của mình nên Vũ đã đưa chị H. đi cấp cứu nên không có ý thức tước đoạt tính mạng của chị H...

HĐXX cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào lúc 7h30 ngày 12-3.