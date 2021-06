Giám định sai phạm của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa Cao trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa cho hay đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu giám định viện tư pháp các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương.

Đến nay, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập chỉ là bãi đất hoang. Ảnh: TL Theo đó, các bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Tài chính sẽ tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phép đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị. Các cơ quan chức năng sẽ giám định thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân lập. Khi có kết luận giám định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

PLO đã nhiều lần phản ánh, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập được UBND tỉnh Khánh Hòa cho chủ trương đầu tư cách đây 13 năm, do Công ty Sông Đà Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích gần 8 ha tại cồn Tân Lập. Khu đất dự án này được xem là đất vàng do có vị trí đắc địa, nằm ngay cửa sông Cái đổ ra biển Nha Trang, giáp với cầu Trần Phú, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Mặc dù chủ đầu tư cam kết dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và hầu như không triển khai gì. Toàn khu vực dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Thời gian qua, chủ đầu tư đã ba lần cắt đất vàng của dự án để chuyển nhượng. Thời gian qua, nhiều khách hàng liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất, nhà như hợp đồng đã ký. Tháng 11-2019, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang phải dừng ngay mọi hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. UBND Khánh Hòa cũng nhiều lần yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm tại dự án trên.