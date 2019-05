Viện kháng nghị, bị cáo tăng từ 15 năm lên 22 năm tù

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm đối với Mã Chí Dũng (SN 1984, ngụ Bình Chánh), bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, do có kháng nghị của VKSND TP.HCM.

HĐXX đã chấp nhận kháng nghị sửa án sơ thẩm tuyên Dũng tổng mức án 22 năm tù thay vì 15 năm từ như bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Theo hồ sơ, ngày 1-8-2017 tại ô lễ tân khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ trên người Dũng bốn gói ni lông chứa ma túy. Khám xét tại nơi ở của Dũng công an còn phát hiện thêm ba gói ma túy do Dũng cất giấu.



Bị cáo Dũng (trái) tại phiên tòa.

Xử sơ thẩm TAND TP.HCM phạt Dũng 10 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó VKSND cùng cấp kháng nghị vì hành vi của bị cáo nguy hiểm nên không thể xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Phần xét hỏi, đại diện VKS đưa ra tình tiết trước đó bị cáo Dũng có lãnh án về tội giết người và đã chấp hành xong hình phạt 10 năm tù, nhưng không chủ động khai báo với cơ quan điều tra và liên tục thay đổi lời khai. “Chúng tôi cho rằng việc kháng nghị là có căn cứ bởi lẽ trong quá trình điều tra bị cáo chưa tích cực hợp tác để làm rõ hành vi phạm tội và tội phạm khác”- vị đại diện VKS. nói.

Ngoài ra theo đại diện VKS, tòa cấp sơ thẩm xem xét bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ và áp dụng nguyên tắc có lợi để xử bị cáo dưới mức khung hình phạt là chưa phù hợp. Từ đó VKS đề nghị sửa án sơ thẩm phạt bị cáo 7 năm tù về tội tàng trưc trái phép chất ma tuý và 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý (tổng hợp hình phạt là 22 năm tù).

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cần phải xử phạt nghiêm, bị cáo không có ý thức hợp tác với cơ quan có trách nhiệm điều tra tội phạm. Trong vụ án này chỉ có một mình bị cáo nên không có việc từ lời khai của bị cáo mà phát hiện ra tội phạm khác. Vì thế toà án cấp sơ thẩm áp dụng hai tình tiết giảm nhẹ là không đúng.

Bị cáo Dũng chỉ có một tình tiết là thật thà khai báo, ăn năn hối cải nên không đủ điều kiện để xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Do vậy, HĐXX chấp nhận kháng nghị phạt Dũng 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy (tổng hợp hình phạt là 22 năm tù).