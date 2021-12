“Vật chứng quan trọng” không có ý nghĩa Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Chung xuất trình chiếc iPad và cho rằng đó là vật chứng quan trọng chứng minh ông Chung có đăng nhập email, có đọc thư mà Bùi Quang Huy gửi để yêu cầu dừng thầu hay không. HĐXX đã bàn giao cho VKS và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an. Tuy nhiên, bị cáo Chung cho biết chưa nhớ mật khẩu để mở iPad. Cùng đó, chính sách bảo mật của Google chỉ lưu trữ các hoạt động trong vòng 28 ngày, kể cả truy cập iPad hay truy cập email (email mà Bùi Quang Huy gửi lần gần nhất đã cách đây hơn năm năm). Hơn thế, việc truy cập email có thể bằng các phương tiện, thiết bị khác như máy tính, điện thoại có kết nối Internet. Trường hợp có mật khẩu để truy cập email cũng không có căn cứ xác định ông Chung đã đọc email hay chưa. Do đó, HĐXX kết luận chiếc iPad mà luật sư và gia đình ông Chung cung cấp không có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án nên tuyên trả lại bị cáo. Vụ án này, Bùi Quang Huy là chủ mưu, tác động đến lãnh đạo chủ chốt là chủ tịch UBND TP chỉ đạo dừng thầu, đưa liên danh Nhật Cường - Đông Kinh vào dự thầu, thông thầu trái phép. Do Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tạm đình chỉ điều tra, bắt được sẽ xử lý sau.