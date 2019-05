Vụ lừa 12 tỉ đồng: Hoãn phiên tòa vì vắng 120 bị hại

Ngày 29-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ba bị cáo Tạ Thị Vân (56 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), Hồ Thanh Tùng (60 tuổi, trú xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Phúc Hồng (64 tuổi, trú txã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Ba bị cáo Vân, Tùng, Hồng.

Tuy nhiên, trong số 321 bị hại ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được triệu tập đến Tòa, chỉ có 201 bị hại có mặt tại tòa, vắng 120 bị hại không rõ lý do. Do vậy, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa để xét xử sau, đảm bảo tính khách quan vụ án.

Như đã đưa tin, Vân từng là y tá trong quân đội, có chồng công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An (hiện tại vợ chồng Vân đã ly hôn). Vân đi gặp người dân nói có mối quan hệ rộng từ địa phương tới trung ương, có thể “chạy” chế độ thương binh cho các cựu chiến binh bị mất hồ sơ, giấy tờ với giá 12-30 triệu đồng/người, tùy trường hợp hoặc nguyện vọng.

Vân thông qua Tùng nhận 471 bộ hồ sơ “chạy” chế độ thương binh, chất độc da cam cho các cựu chiến binh với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Sau khi sự việc bị lộ, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, Vân thông qua năm người ở Nghệ An, Hà Tĩnh đứng ra làm trung gian, thu hồ sơ, giấy tờ để "chạy" chế độ thương binh, chế độ chất độc da cam của 95 cựu chiến binh rồi Vân chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng. Sau khi phát hiện, điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tách Tùng, Hồng ra một vụ án khác.

Ngày 5-2-2018, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Vân 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Vân trả lại số tiền 3,7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 95 nạn nhân. Tùng bỏ trốn nên bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt sau một năm lẩn trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, Vân, Tùng, Hồng với thủ đoạn giới thiệu mình có mối quan hệ thân mật với những người có chức năng, thẩm quyền trong việc xét duyệt, thực hiện chế độ chính sách, có thể “chạy” được chế độ thương binh, chất độc da cam... 321 người bị hại ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đưa 12 tỉ đồng cho Vân, Tùng, Hồng để “chạy” thương binh, chế độ chất độc da cam. Tuy nhiên, số tiền trên đã bị Vân, Tùng, Hồng chiếm đoạt, tiêu xài.