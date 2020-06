Vụ tự tử ở tòa: Để Viện cấp cao xem lại vụ án

Kiểm sát viên nói gì về lời khai của Lâm Tươi? Theo ông Hà Văn Hiến (kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26-5), Lâm Tươi khai khi còn 5 m thì mới thấy ông Phước băng qua đường nên không kịp xử lý. Theo hồ sơ, Lâm Tươi có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không có bằng lái. Vấn đề anh này chạy lấn đường hay chạy quá tốc độ thì không đoán được vì không có dấu vết gì để lại mà hiện trường xảy ra thì tất cả dấu vết đều nằm trên phần đường của xe Lâm Tươi. Ông Hiến cho biết Lâm Tươi khai chạy 50-60 km/giờ nhưng tại phiên tòa lại khai chạy 40-50 km/giờ. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm đó đoạn đường không quy định cụ thể vận tốc cho phép là bao nhiêu nên không thể khẳng định được Lâm Tươi chạy quá tốc độ cho phép. Trong Luật Giao thông đường bộ, hai tình tiết như uống rượu, không có giấy phép quy định là tình tiết định khung tăng nặng. Còn tình tiết cơ bản phải xác định được vi phạm an toàn giao thông mà nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả. Việc uống rượu và không có bằng lái chỉ là vi phạm hành chính chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Ông Hiến còn cho rằng bị cáo không nhường đường cho xe Lâm Tươi là dựa vào kết quả tai nạn xảy ra: “Anh nhường đường thì họ sẽ qua được. Mình nói hậu quả cuối cùng nhưng phải căn cứ vào diễn biến sự việc và lời khai của Lâm Tươi cho thấy rằng tai nạn xảy ra, lỗi trực tiếp là anh băng qua đường mà không nhường đường cho người đi thuận chiều của họ. Đi phải quan sát, đảm bảo an toàn thì mình qua nhưng trường hợp này không đảm bảo an toàn thì mình chưa qua”. Ngoài ra, ông Hiến còn phân tích: “Bị cáo tại phiên tòa nói có quan sát nhưng không thấy gì nên qua đường, mà khi đó đường rộng 7 m, không khuất tầm nhìn, thẳng, bằng phẳng tại sao có quan sát mà không nhìn thấy ai. Cái đó mới thấy rằng anh không quan sát có nghĩa là có nhìn hay không”. Chở về nhà lấy nón bảo hiểm thì bị tai nạn Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sáng 29-5, TAND tỉnh tuyên phạt ông Phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến chiều cùng ngày, ông Phước đã đến TAND tỉnh để nhảy lầu tự tử. Trước đó, trưa 15-1-2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn, ông Phước về nhà. Sau đó ông Phước quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép thì nạn nhân Trần Hữu Quý rủ đi hát karaoke. Ông Phước chở ông Quý đi một đoạn thì thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm. Khi đến gần trước nhà ông Quý, ông Phước dừng xe bên lề đường bên phải để ông Quý sang đường vào nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng ông Quý không chịu xuống xe. Lúc này ông Phước điều khiển xe rẽ trái sang đường. Khi xe ông Phước tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì bị mô tô do anh Lâm Tươi điều khiển đụng phải làm ông Quý tử vong.