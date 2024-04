Phát hiện nhiều CSGT sử dụng ma tuý trong khách sạn 11/04/2024 18:02

(PLO)- Nhiều CSGT đang công tác tại Công an quận Phú Nhuận, Công an quận 1 và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM được phát hiện sử dụng các chất ma tuý trong khách sạn.

Một nguồn tin xác nhận, khoảng 2 tuần trước, một tổ công tác của Công an quận Bình Thạnh trong lúc phối hợp cùng Công an phường 3 quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính một khách sạn thì phát hiện nhiều người đang sử dụng ma tuý.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 10 người có mặt trong điểm sử dụng ma tuý là CSGT.

Nguồn tin PLO xác nhận, những CSGT này đang công tác tại Công an quận Phú Nhuận, Công an quận 1 và Công an TP Thủ Đức. Trong đó, một số người đã bị đình chỉ công tác, khởi tố, bắt tạm giam và tước quân tịch công an nhân dân.

Một số CSGT có mặt trong tụ điểm sử dụng ma tuý tên C, T, N…