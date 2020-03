Các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) di chuyển gần các biên giới Nga ở Biển Đen quanh bán đảo Crimea gần như không thể tiến hành bất cứ hoạt động do thám hiệu quả nào là do các hệ thống tác chiến điện tử ven biển mạnh mẽ của quân đội Nga, một nguồn tin an ninh trong khu vực tiết lộ với hãng Sputnik.



Hệ thống tác chiến vô tuyến điện tử Murmansk-BN của Nga được triển khai ở Crimea. Ảnh: SPUTNIK



Bình luận về những nỗ lực của NATO trong việc chọc thủng mạng lưới kỹ thuật số và liên lạc của khu vực, nguồn tin nói rằng điều này là không thể do Nga triển khai những biện pháp đối phó tác chiến điện tử mới nhất.

Theo nguồn tin này, thiết bị tác chiến điện tử mới nhất của Nga đang được thử nghiệm trong tình hình thực tế và kết quả là “các tàu chiến của NATO phải quay đầu và rời đi.

Theo nguồn tin, các biện pháp đối phó điện tử của Nga đủ mạnh để không chỉ khiến các hoạt động do thám trở nên bất khả thi mà còn phá hỏng hệ thống dẫn đường của tàu chiến, từ đó chúng đưa tới kết quả sai về tọa độ.

Mỹ và các đồng minh NATO tăng cường các cuộc tuần tra do thám dọc các biên giới của Nga trong những năm gần đây. Mỹ và đồng minh đã triển khai hàng chục tàu chiến ở biển Đen cũng như điều hàng trăm máy bay không người lái và máy bay trinh sát làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo xung quanh bán đảo Crimea - nơi có căn cứ của Hạm đội biển Đen Nga.

Cuối tháng trước, Mỹ triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross tới biển Đen để tập trận. Hải quân Nga sau đó giám sát “nhất cử nhất động” của tàu Mỹ.

Trước đó trong tháng này, quân đội Nga báo cáo phát hiện 25 máy bay nước ngoài tiến hành các hoạt động trinh sát gần các biên giới của Nga. Nga cũng đã hai lần cho xuất kích máy bay để ngăn chặn việc máy bay nước ngoài bay vào không phận Nga trái phép.

Nga nhiều lần chỉ trích Mỹ cùng các đồng minh NATO của Mỹ liên quan tới các cuộc tập trận hàng hải của họ, các cuộc tập trận với sự tham gia của máy bay không người lái, máy bay trinh sát và máy bay ném bom gần biên giới Nga. Moscow cảnh báo những hành vi như vậy chỉ gây thêm căng thẳng. NATO đến giờ vẫn phờt lờ những phản đối của Nga.