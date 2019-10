Máy bay nhanh nhất thế giới của Nga khiến NATO 'khiếp đảm'

Máy bay quân sự MiG-25 của Nga được chế tạo năm 1964 nhưng vẫn còn nhanh hơn so với bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác dù là chiến cơ thế hệ thứ tư hay thứ năm.

Máy bay nhanh nhất thế giới MiG-25 (NATO định danh là Foxbat) đã làm cho Mỹ và các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khiếp đảm dù nó được sản xuất từ thời Liên Xô, theo cổng thông tin chuyên về quân sự của Mỹ We Are the Mighty.



Tiêm kích MiG-25 Foxbat của Nga. Ảnh: National Interest

Nhờ thiết kế động cơ phản lực, MiG-25 có thể đạt tới tốc độ 2,8 Mach (khoảng 3.500 km/giờ) trong trạng thái vận hành, thậm chí là 3,2 Mach (gần 4.000 km/giờ). Tốc độ của MiG-25 kết hợp khả năng cơ động của nó sẽ khiến bất kỳ máy bay nào của phương Tây bị bỏ lại phía sau, theo We Are the Mighty.

Tuy nhiên, sau khi một phi công Liên Xô đào tẩu tới Nhật Bản bằng chiếc MiG-25 năm 1976, NATO đã thử nghiệm máy bay và phát hiện ra rằng MiG-25 không có hệ thống radar look-down/shoot-down(radar phát hiện, theo dõi, khóa, ngắm bắn và tiêu diệt mục tiêu ở ngoài tầm nhìn của radar). Vì thế MiG-25 không đủ cơ động để đánh bại đối thủ.

MiG-25 là một máy bay tiêm kích đánh chặn, trinh sát và ném bom siêu thanh, được thiết kế bởi Phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich của Liên Xô. Mẫu đầu tiên chế tạo thử nghiệm bay vào năm 1964, sau đó đưa vào hoạt động năm 1970.

MiG-25 có tầm quan trọng đặc biệt cho phòng không Liên Xô (cho tới khi MiG-31 Foxhound đi vào biên chế) vì đây là máy bay duy nhất có khả năng chặn máy bay trinh sát chiến lược SR-71A của Mỹ, theo National Interest.