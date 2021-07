Máy bay chiến đấu mới nhất mà Nga sẽ ra mắt vào ngày đầu tiên của cuộc triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021. Máy bay này hứa hẹn sẽ là đối thủ của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ, Giám đốc điều hành hãng thông tấn về hàng không Aviaport - ông Oleg Panteleyev nói hôm 13-7, theo hãng tin TASS.

Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: Rick Bowmer/AP

“Video do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec công bố cho thấy máy bay hạng nhẹ nội địa này sẽ cạnh tranh với máy bay F-35 của Mỹ trên thị trường nước ngoài. Tôi chắc chắn rằng sự thể hiện của máy bay tại MAKS-2021 sẽ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên mà công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã mời hơn 120 phái đoàn đến từ 65 quốc gia trên thế giới tới cuộc triển lãm hàng không vũ trụ lần này” – ông Panteleyev nói.

Chuyên gia trên chỉ ra rằng đến nay có rất ít thông tin về các đặc điểm hoạt động của máy bay trên. Theo dữ liệu có được, máy bay chiến đấu mới nhất của Nga có tín hiệu radar thấp ở nhiều dải tần khác nhau, tỉ số giữa lực đẩy và trọng lượng cao, có thể mang tải trọng vũ khí lớn và được trang bị vũ khí phóng từ trên không tiên tiến.

“Chắc chắn trong thập niên này Nga sẽ có thể khôi phục song song các nền tảng máy bay mang tính đột phá: tiêm kích hạng nặng thế hệ thứ năm Su-57 và máy bay hạng nhẹ mới được thiết kế để đối phó các nhiệm vụ chiến thuật” – chuyên gia Panteleyev nói.

Văn phòng báo chí Rostec trước đó hôm 13-7 thông báo rằng Tổng công ty hàng không vũ trụ Nga United Aircraft Corporation (thuộc Rostec) sẽ giới thiệu một máy bay quân sự mới vào ngày đầu tiên diễn ra cuộc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2021 tại thị trấn Zhukovsky gần thủ đô Moscow (Nga). Website chính thức của dự án này cũng được tiết lộ và buổi ra mắt máy bay dự kiến diễn ra vào ngày 20-7.

Một nguồn tin trong ngành chế tạo máy bay nội địa Nga nói với TASS trước đó rằng Công ty chế tạo máy bay Sukhoi (thuộc United Aircraft Corporation) đang phát triển tiêm kích chiến thuật hạng nhẹ một động cơ có khả năng siêu thanh và tín hiệu radar thấp.