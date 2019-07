Tên lửa rơi, hàng trăm người chết: Mỹ, Liên Hiệp Quốc vào cuộc

Hãng tin AP cho biết tên lửa trong cuộc không kích rơi trúng một kho vũ khí và một trung tâm tập trung khoảng 150 người di cư, trong đó có người Sudan và Ma-rốc.

Một đoạn phim ghi lại bên trong khu trại tập trung cho thấy đồ đạc, máu và thi thể người thiệt mạng nằm lẫn trong đống đổ nát. LHQ đã thống kê ban đầu khoảng 44 người chết và hơn 130 người bị thương.

Số người chết có thể cao hơn nhiều. Một quan chức lãnh sự Ma-rốc thông tin có 15 người nước này thiệt mạng và 3 người bị thương nhẹ. Số phận của những người khác hiện chưa rõ.

Người thiệt mạng phần nhiều là phụ nữ và trẻ em. Đây được xem những mất mát lớn nhất của người dân từ sau cuộc nội chiến năm 2011.











Đống đổ nát cùng máu và thi thể bên trong khu trại tập trung chật hẹp ở Tajoura. Ảnh: AP

Chính phủ Tripoli đổ lỗi cuộc không kích do các lực lượng liên quan đến tướng Khalifa Hifter gây ra. Tướng Quân đội Quốc gia Libya Hifter bị cáo buộc đã tiến hành cuộc tấn công chống lại các binh lính của thủ đô Tripoli từ tháng 4-2019.

Lực lượng Hifter lên tiếng rằng mục tiêu không kích là một cứ điểm quân sự gần đó chứ không phải nhằm vào khu tập trung người nhập cư.

Các quốc gia liên minh hỗ trợ cho lực lượng Hifter, gồm Ai Cập, UAE, và Nga, cũng có những nghi ngờ về cuộc không kích sáng ngày 3-7.

Ngoài ra, cũng có nghi ngờ về chính sách của Liên minh Châu Âu EU trong việc hợp tác với lực lượng dân sự Libya để dồn người di cư trong các trại tập trung đông đúc, tồi tàn nhằm ngăn nhập cư vào châu Âu cũng góp phần gây nên cuộc không kích này.







Đồ đạc lộn xộn trong đống đổ nát sau vụ không kích. Ảnh: AP

Liên Hiệp Quốc, Mỹ và EU lên tiếng

LHQ đã chính thức đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công này, và cáo buộc đó là một “tội ác chiến tranh và tàn sát đẫm máu”, theo The Guardian.

Tổng thư ký LHQ António Guterres lên án mạnh mẽ vụ tấn công và kêu gọi nhanh chóng điều tra độc lập.



Twitter bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi điều tra độc lập từ Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: Twitter

Trước đó, Cơ quan tị nạn của LHQ đã kêu gọi người di cư rời khỏi khu tập trung ở Tajoura, bày tỏ lo ngại vì có khả năng họ là nạn nhân của các cuộc không kích từ liên quân Haftar.

“Tấn công này rõ ràng có thể cấu thành tội ác chiến tranh, vì bất ngờ đã giết chết những người vô tội trong điều kiện kinh khủng của đất nước buộc họ phải vào khu tập trung”, Đăc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya, Ghassan Salamé, nói. “Sự phi lý của cuộc chiến đang diễn ra ngày hôm nay đã khiến cuộc tàn sát đẫm máu đáng sợ này”.



Hình ảnh nhìn từ trên cao khu tập trung người tị nạn sau khi bị không kích. Ảnh: NPR

Ngày 3-7, Mỹ cũng lên tiếng cho rằng đây là một cuộc tấn công "kinh khủng" vào khu tập trung người di cư ở Libya. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi Libya nên quay trở lại quá trình vận động chính trị.

Theo AP, Liên minh châu Âu EU bị cáo buộc đã hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển Libya để ngăn chặn người di cư đến châu Âu.

Tờ The Guardian cho biết EU cũng đã lên tiếng nhằm “bảo vệ” mình.

“Chúng tôi đã tìm cách sơ tán người tị nạn và người di cư khỏi các trung tâm tập trung gần tiền tuyến. Nếu có thể, chúng tôi đã cho phép họ tìm sự an toàn bên ngoài Libya”, một tuyên bố từ EU nói. "Thật không may, nhiều người khác đang trong tình trạng nguy hiểm và nhanh chóng nên được chuyển đến nơi an toàn để có thể nhận được hỗ trợ".