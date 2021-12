Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn công cuộc chống lại bệnh sốt rét trên toàn thế giới, khiến số ca tử vong vì căn bệnh này tăng thêm hàng chục nghìn người vào năm 2020.

Theo hãng tin AFP, trong bản báo cáo mới nhất hôm 6-12, WHO nhận thấy rằng COVID-19 đã đảo ngược tiến trình chống lại căn bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng truyền, vốn đang giảm mạnh trước khi đại dịch xảy ra.

WHO ước tính có khoảng 241 triệu ca sốt rét trên toàn thế giới vào năm 2020, hơn 14 triệu ca so với một năm trước đó. Con số tử vong từng giảm nhanh chóng trước đó cũng tăng lên 627.000 ca vào năm ngoái, tăng 69.000 người so với năm 2019.

Khoảng 2/3 trong số những trường hợp tử vong là do quá trình phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét bị gián đoạn do đại dịch bùng phát, theo báo cáo của WHO.



Một con muỗi Anopheles Stephensi đang hút máu trên bề mặt da người. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh họ đã tiến hành các hành động khẩn cấp để có thể ngăn chặn tình hình "trở nên tồi tệ hơn nhiều".

Theo đó, WHO đã sớm đưa ra dự báo của mình rằng những gián đoạn do đại dịch gây nên có thể khiến số ca tử vong vì bệnh sốt rét tăng gấp đôi vào năm 2020.

“Nhờ sự nỗ lực của các cơ quan y tế công cộng ở các nước bị ảnh hưởng trước bệnh sốt rét, những dự báo tồi tệ nhất về tác động của đại dịch COVID-19 đã không thành hiện thực” - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng ta cần tiếp tục cố gắng hơn nữa và cam kết để đảo ngược những thất bại do đại dịch gây ra và đẩy mạnh tốc độ chống lại căn bệnh sốt rét này” - ông Tedros nói thêm.



Tổng cộng có hơn 627.000 người trên toàn cầu, hầu hết là trẻ sơ sinh ở những vùng nghèo nhất của châu Phi, đã thiệt mạng vì bệnh sốt rét vào năm 2020. Ảnh: STRAITS TIMES

Thế giới đứng trước cuộc khủng hoảng sốt rét tiềm tàng?

Cả thế giới đã đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc chống lại bệnh sốt rét, với số ca mắc hàng năm giảm 27% vào năm 2017 và số ca tử vong giảm hơn 50%. Tuy nhiên, những con số này đã tăng cao trở lại ngay cả trong những năm trước khi xảy ra đại dịch.

Ở châu Phi, các quốc gia cận sa mạc Sahara đã chiếm 95% tổng số ca sốt rét và 96% tổng số ca tử vong của châu lục này, trong đó khoảng 80% tổng số ca tử vong là trẻ em dưới năm tuổi.

Báo cáo của WHO cho thấy có 24 quốc gia đã ghi nhận số ca tử vong do sốt rét tăng cao kể từ năm 2015.

Tại 11 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bệnh sốt rét, số ca mắc đã tăng từ 150 triệu vào năm 2015 lên 163 triệu người vào năm 2020, trong khi số ca tử vong tăng từ 39.000 lên 444.600 người so với cùng kỳ.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở bờ vực của một cuộc khủng hoảng sốt rét tiềm tàng” - Tiến sĩ Pedro Alonso, người đứng đầu Chương trình Sốt rét Toàn cầu của WHO, nói với các phóng viên.