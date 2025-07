Sau va quẹt xe, người đàn ông đá gãy xương sườn tài xế taxi 21/07/2025 21:46

Tối 21-7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang cũng cố hồ sơ, phối hợp cơ quan thẩm quyền xử lý vụ người đàn ông đá gãy xương sườn tài xế taxi sau va chạm giữa hai ô tô.

Ông Nguyễn Văn Hải "tung cước" đá gãy xương sườn ông Nguyên. Ảnh chụp màn hình

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 8 giờ 30 ngày 20-7, trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra va chạm giữa ô tô 47H- 050.95 do ông Trần Trọng Nguyên (40 tuổi) điều khiển và ô tô 47A-427.44 do ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) cầm lái.

Sau va chạm, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Nguyên dùng điện thoại quay video lại sự việc. Thấy vậy, ông Hải dùng chân đá trúng vào hông bên trái của ông Nguyên, làm ông này bị gãy xương sườn. Hiện ông Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược ở phường Buôn Ma Thuột.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Hải làm nghề kinh doanh gạch men; người bị ông Hải đá gãy xương sườn là tài xế taxi.