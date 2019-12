Đang ngồi trên lề đường, bị ô tô lao lên đè vỡ gan

Chiều 11-12, bác sĩ (BS) Liêu Chí Hùng, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Tây Ninh, cho biết BV này vừa cứu sống hai trường hợp bị tai nạn hi hữu: máy cày cán ngang và ô tô lật đè lên người.

Trước đó, bé trai ĐPC (5 tuổi, ở Tây Ninh) được người nhà đưa tới BV đa khoa Tây Ninh trong tình trạng da xanh, niêm nhạt do mất máu, đau khắp người…

Người nhà cho biết do thiếu quan sát khi lùi nên người điều khiển máy cày đã để xe cán ngang người bé C. Người nhà đưa bé đến BV địa phương cấp cứu sau đó chuyển lên BV đa khoa Tây Ninh.



BV đa khoa Tây Ninh vừa cứu sống hai trường hợp bị tai nạn hi hữu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại đây, các BS chẩn đoán bé C. bị chấn thương bụng kín xuất huyết nội do vỡ gan và tụ máu sau phúc mạc vùng thận phải. Ê kíp mổ do BS Văn Thế Nghiêm (Phó Trưởng khoa Cấp cứu chuyên khoa Niệu) chịu trách nhiệm chính nhanh chóng phẫu thuật khâu gan và tấn gạc.



Trong quá trình mổ, bé C. được truyền hai đơn vị máu. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc.

*BV đa khoa Tây Ninh cũng vừa tiếp nhận bà LTTP (43 tuổi, ở Tây Ninh) trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, suy hô hấp. Người nhà cho biết bà P. đang ngồi trên lề đường thì bất ngờ xe ô tô 7 chỗ bể bánh, lao lên lề lật ngửa rồi đè bà P.

Các BS chẩn đoán bà P. bị sốc mất máu do đa chấn thương, tràn máu màng phổi phải. Chưa hết, bà P. còn bị vỡ gan, thận và đại tràng, gãy xương cánh chậu phải, gãy hở 1/3 giữa xương cẳng chân phải.

Ê kíp phẫu thuật cũng do BS Văn Thế Nghiêm chịu trách nhiệm chính đã nhanh chóng dẫn lưu màng phổi, cắt thận phải, khâu gan và khâu đại tràng phải. Tiếp theo, các BS xử lý vết thương xương gãy và băng ép khung chậu.

Bà P. được truyền 12 đơn vị máu và đã qua cơn nguy kịch.