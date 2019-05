Qua nghiên cứu trên 6.550 người trưởng thành từ 65 đến 75 tuổi cho thấy mối liên hệ giữa bữa sáng và các nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là đối với bệnh đột quỵ, theo New York Times.

Theo đó, gần 60% những người tham gia đã ăn sáng mỗi ngày, một phần tư số người ăn sáng vào một số ngày và 16% hiếm khi hoặc không bao giờ ăn sáng. Tất cả đều không bị bệnh tim khi bắt đầu nghiên cứu.



Tăng nguy cơ đột quỵ nếu không ăn sáng. Ảnh: Internet



Trong trung bình 17 năm theo dõi đã có 2.318 trường hợp tử vong, trong đó có 619 người mắc các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ cho thấy, những người không bao giờ ăn sáng có nhiều khả năng bị béo phì và cholesterol cao.

So với những người ăn sáng mỗi ngày, những người bỏ bữa ăn có nguy cơ tử vong cao hơn 87% do bất kỳ bệnh tim mạch nào và tăng 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim tăng 59% và nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp ba lần.