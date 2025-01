Sức mạnh ngôi sao giúp MU chiêu mộ Cole Palmer 10/01/2025 07:01

Cole Palmer có thể là cầu thủ chủ chốt tại Chelsea nhưng một cựu ngôi sao của Manchester United cho rằng ngôi sao người Anh có thể bị cám dỗ chuyển đến Old Trafford vì một lý do chính. Cựu hậu vệ của Manchester United, Wes Brown, cho rằng “quỷ đỏ” đủ hấp dẫn để thu hút những cầu thủ như Cole Palmer đến Old Trafford.

MU hiện đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau 20 trận đấu, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm, trong khi HLV trưởng Ruben Amorim gần đây đã nêu bật những rủi ro của đội trong cuộc chiến trụ hạng. Nhưng Brown cho biết MU vẫn là tên tuổi lớn đủ sức hấp dẫn để chiêu mộ một số ngôi sao lớn và ông đang dự đoán MU sẽ thực hiện động thái bất ngờ để chiêu mộ Palmer.

Cole Palmer chính là fan ruột của MU từ nhỏ, nhưng ngôi sao người Anh này đang hướng đến suất tham dự Champions League mùa tới với tư cách là cầu thủ chủ chốt tại đội chủ sân Stamford Bridge là Chelsea. MU cũng không thể chi số tiền lớn cho những thương vụ chuyển nhượng đình đám vì lo ngại về luật công bằng tài chính.

MU chiêu mộ Cole Palmer chơi cặp với Mainoo là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. ẢNH: GETTY

Nhưng cựu hậu vệ phải của MU Wes Brown nói về việc MU chiêu mộ Cole Palmer khi chia sẻ với The Sports Daily (Anh): “May mắn cho Manchester United là họ vẫn có sức hút từ những ngôi sao để có thể thu hút những cầu thủ hàng đầu như Cole Palmer đến với CLB.

Chelsea đã làm rất tốt khi phát triển khả năng của Cole Palmer sau khi chấp nhận một chút rủi ro khi ký hợp đồng với anh ấy (từ Man City) và hãy xem Cole Palmer giỏi như thế nào trong độ tuổi còn rất trẻ như vậy.

Tôi rất muốn thấy Cole Palmer ở Manchester United nhưng chiêu mộ cậu ấy sẽ tốn rất nhiều tiền. Cole Palmer là cầu thủ mà tất cả các đội bóng giỏi nhất trên thế giới sẽ để mắt đến trong trường hợp có bất kỳ cơ hội nào để ký hợp đồng với cậu ấy. Nếu Manchester United có bất kỳ cơ hội nào thì họ sẽ “bẻ tay bạn”, họ nên luôn tìm kiếm những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới”.

Brown cũng tuyên bố rằng Wayne Rooney, người vừa bị Plymouth sa thải tuần trước, nên cân nhắc quay trở lại Manchester United với tư cách là HLV chuyên trách tập trung vào việc cải thiện khả năng ghi bàn của đội hình đang thi đấu kém cỏi của HLV Ruben Amorim.

Cole Palmer đã đúng khi rời Man City để đến Chelsea, nhưng liệu MU chiêu mộ Cole Palmer có thành hiện thực. ẢNH: GETTY

"Nếu Wayne Rooney muốn làm điều đó, anh ấy là một trong những người giỏi nhất để làm điều đó", Brown nói, " Rooney có thể giúp Rasmus Hojlund tại Manchester United không? Tôi nghĩ tất cả các tiền đạo trẻ đều muốn lắng nghe Wayne Rooney và kiến ​​thức của anh ấy.

Khi còn là một cầu thủ trẻ, tôi nhớ mình đã nhận được một vài lời khuyên từ Laurent Blanc và những điều nhỏ nhặt như thế thực sự có thể giúp ích. Nếu Wayne Rooney có mặt tại Manchester United để đưa ra một số lời khuyên, tôi chắc rằng mọi người sẽ sẵn sàng lắng nghe”.