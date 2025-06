Thiếu nữ bị bạn trai và 5 đồng phạm chuốc cho say để làm bậy 17/06/2025 18:23

(PLO)- Một thiếu nữ 14 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk bị bạn trai và đồng phạm chuốc cho say giữa rừng cao su để hiếp dâm.

Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Các bị can gồm: Vàng Seo Tuyến (17 tuổi), Giàng Seo Cao (20 tuổi), Giàng Seo Sinh (30 tuổi), Dương Văn Hồng (32 tuổi), Lý Seo Vản (37 tuổi), Sùng Văn Phìn (29 tuổi), tất cả cùng ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4-6, Tuyến, Cao, Sinh, Vản rủ nhau vào khu vực rừng cao su thuộc xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để nhậu.

Nhóm bàn và thống nhất để Tuyến chạy xe đến nhà bạn gái là N (14 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) chở đến nhậu chung rồi chuốc cho say để làm bậy.

Sau đó, nhóm này gọi điện rủ thêm Dương Văn Hồng, Sùng Văn Phìn và 3 cô gái khác đến nhậu cùng.

Trong lúc ngồi nhậu Tuyến và 5 đồng phạm thống nhất với nhau rằng sau khi nhậu xong, chờ 3 cô gái kia ra về sẽ làm bậy với cháu N.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu N yêu cầu Tuyến chở mình về nhưng bị từ chối. Cháu N sau đó đã nhắn tin cho một người bạn tới chở mình về. Nhắn tin xong thì điện thoại của cháu N hết pin.

Tại tiệc nhậu, nhóm của Tuyến liên tục ép cho N uống say. Khoảng 19 giờ cùng ngày, cháu N say, nằm trên nền đất và khi 3 cô gái ra về thì Tuyến thực hiện hành vi đồi bại và khống chế cho đồng phạm làm bậy.

Lúc này, người bạn mà cháu N nhắn tin chạy xe máy tới và người này giải cứu, đưa về nhà.

Khi biết chuyện, người thân nạn nhân tố cáo nhóm của Tuyến đến Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, bước đầu các bị can Tuyến, Cao, Sinh, Vản, Hồng, Phìn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.