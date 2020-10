2 ngày tổng lực thông đường lên Rào Trăng

Mẹ già mòn mỏi đợi con… Tròn 10 ngày kể từ đêm xảy ra vụ việc đau lòng ở Rào Trăng 3, bà Võ Thị Ni (ngụ đường Ngự Bình, TP Huế) gần như không còn nước mắt để khóc thương cậu con trai duy nhất. Bà Ni là mẹ của nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa (23 tuổi), công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ trên đường Ngự Bình bao trùm nỗi đau thương, mất mát. Mỗi khi gió thốc tới, mái tôn cũ lại rít lên như cố sức chở che cho những mảng tường đã loang lổ, bong tróc vì “ngậm” quá nhiều nước mưa. Bên trong căn nhà ấy, di ảnh của Khoa đã được chuẩn bị. Tốt nghiệp Cao đẳng Công nghiệp Huế, Khoa xin vào làm công nhân điện tại thủy điện Rào Trăng 3 và chỉ mới được ký hợp đồng cách đây hai tháng. Người thân của Khoa giờ không dám hy vọng vào phép màu nào nữa. Họ chỉ biết mong ngóng ngày đưa thi thể Khoa về để cậu thôi không còn lạnh lẽo. Cố gượng dậy thân thể tiều tụy, bà Ni vén lọn tóc rối, kể: “Thằng Khoa nó hứa sẽ về nhà sớm nhưng giờ này chưa về nữa con ơi. Nó đẹp trai lắm, mấy đứa con gái trong xóm thích nó lắm. Mà nó ra trường là lao vào công việc, được bao nhiêu tiền đưa tôi cất hộ chứ không dám tiêu xài chi nhiều”. Ông Nguyễn Đình Hoàng, cha của Khoa, những ngày này chỉ biết lựa lời an ủi vợ. Khi kể về cậu con trai, nước mắt ông Hoàng lại lăn dài trên má. Có lẽ cả quãng đời còn lại ông Hoàng không thể quên được câu nói cuối cùng của Khoa qua chiếc điện thoại được mở loa lớn: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm”. Sau câu nói ấy, điện thoại của Khoa không còn liên lạc được nữa, chỉ còn những tiếng “tút tút” đầy ám ảnh. Ông Hoàng cho biết gia đình nghèo, bản thân ông mang nhiều bệnh trong người. Còn bà Ni làm công nhân may nên thu nhập chỉ đủ ăn, cả gia đình chi tiêu chắt bóp. Ông Hoàng kể: “Khi bắt đầu đi làm ở thủy điện Rào Trăng 3, Khoa đã hứa với cha mẹ sẽ chăm chỉ làm việc, cố sức tiết kiệm tiền rồi vay thêm ngân hàng để cha mẹ sửa lại căn nhà cho kiên cố hơn”. Nghe xong câu nói ấy, những người thân, những hàng xóm đều nghẹn đắng trong cổ họng...