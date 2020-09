Bộ Công an chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp lễ Vu lan

(PL)- Ngày 31-8, tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, Phật tử nhân dịp đại lễ Vu lan, dương lịch năm 2020, Phật lịch 2564.