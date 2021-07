Nghệ An, Quảng Bình, Sóc Trăng... hỗ trợ người dân TP. HCM Trong ngày 20-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tiếp nhận thêm hai “Chuyến xe nghĩa tình” chở hơn 42 tấn hàng hóa gồm: gạo, nông sản, thực phẩm của nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Sóc Trăng hỗ trợ người dân TP.HCM. Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 8,5 tấn gạo, 9 tấn cá tươi, 5 tấn rau, củ các loại. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 20 tấn gạo và mỳ, bún.

Người dân tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ TP.HCM 20 tấn gạo, mỳ, bún. Ảnh: MTTQ Số hàng hóa thiết yếu trên đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phân bổ về các quận, huyện và TP Thủ Đức để chuyển đến người dân tại các khu vực phong tỏa, các khu cách ly tập trung và các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn vận chuyển bằng đường thủy hàng chục tấn lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống do nhân dân các địa phương trong tỉnh quyên góp. Dự kiến, chuyến tàu chở những tấn hàng hóa nghĩa tình này sẽ cập cảng trong ngày 21-7.