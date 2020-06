Giám đốc Công an Hòa Bình làm Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Hồng Tuyến. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Đại tá Phạm Hồng Tuyến trong thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và tiếp công dân của Bộ Công an…

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra của lực lượng Công an nhân dân nói riêng và của ngành thanh tra nói chung.