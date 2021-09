Bão giật cấp 13 áp sát bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ hôm nay (11-9), tâm bão số 5 ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 10-11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13. Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng tây, tốc độ 5 km/giờ. Đến 16 giờ ngày 12-9, tâm bão ở ngay vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Cường độ bão giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12. Trong các giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh hơn theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vị trí, đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn Do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to, phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt, các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Đợt mưa này kéo dài từ đêm 10-9 đến ngày 13-9. Các bộ Quốc phòng, Công an, GTVT, Y tế, Công Thương, Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ban hành văn bản, công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với diễn biến bão và mưa lớn. Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 42 điểm. Tính đến chiều 10-9, còn 167 tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Hiện có ba tàu ở tỉnh Thanh Hóa chưa liên lạc được và cơ quan chức năng đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động hỗ trợ quan sát, tìm kiếm thông tin ba tàu trên. Về phương án sơ tán dân cư tránh bão, trong đó có hơn 4.000 ca F0, các địa phương đều đã xây dựng các kịch bản, phương án sơ tán để không bị lây nhiễm… AN HIỀN