Làm rõ vụ 'đại gia' thu gom đất bằng hợp đồng ủy quyền

Sáng 23-7, HĐND tỉnh Bình Thuận đã khai mạc Kỳ họp thứ 8, khóa X. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 16 nghị quyết và 11 báo cáo do UBND tỉnh trình gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…







Khu vực xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

Đáng chú ý tại Kỳ họp này những vấn đề “nóng” như “phù phép” chuyển mục đích đất, phân lô bán nền tràn lan, thu gom đất đai… ở Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình… được các đại biểu rất quan tâm.



Theo nguồn tin của chúng tôi, ngoài sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP Phan Thiết đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT, UBND tỉnh cũng sẽ công bố kết quả thanh tra về đất đai tại “điểm nóng” xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, qua công tác thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Hòa Thắng thì việc phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại huyện Bắc Bình và UBND xã Hòa Thắng chưa chặt chẽ, chưa nắm bắt được tình hình chuyên nhượng, môi giới, thu mua tích trữ đất nông nghiệp trên địa bàn. Nhiều cá nhân thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai không đúng quy định của pháp luật. Đến khi Đoàn Thanh tra làm việc, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyên nhượng, môi giới, thu mua tích trữ đất nông nghiệp trên địa bàn thì các cơ quan chức năng của huyện Bắc Bình và UBND xã Hòa thắng mới biết.

Trong đó, có trường hợp ông Quách Đại Hoàng Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng Đa Quốc Gia (trụ sở tại Phan Thiết) đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 53 hộ dân, hợp thức bằng các Hợp đồng ủy quyền với tông diện tích khoảng 70 ha. Vị trí các thửa đất này thuộc khu vực thôn Hồng Lâm và Hồng Chính, xã Hòa Thắng, tổng cộng số tiền đã mua khoảng 15 tỷ đồng. Mục đích ông Kiên mua gom đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời tại xã Hòa Thắng.

Ông Kiên không thực hiện việc chứng thực hợp đồng tại UBND xã Hòa Thắng để thực hiện thủ tục chuyên nhượng quyền sử dụng đất theo quy định mà lợi dụng các hộ dân không am hiểu pháp luật đã hợp thức việc chuyển nhượng bằng các Hợp đồng ủy quyền được công chứng gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai và quản lý thuế.

Nếu thông qua việc làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì các bên giao dịch phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước số tiền tương ứng 2,5% của 15 tỷ đồng (gồm: thuế thu nhập cá nhân 2% và lệ phí trước bạ 0,5%).



Ngoài ra, qua kiểm tra xác định có 7 trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 82 ngàn m2 nhưng ông Kiên vẫn thực hiện giao dịch chuyên nhượng quyền sử dụng đất bằng các Hợp đồng ủy quyền.

Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Bắc Bình kiểm tra làm rõ. Cụ thể, đối chiếu các quy định pháp luật về đất đai, quản lý thuế, phí và pháp luật khác có liên quan để xác định hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp bằng hình thức lập Hợp đồng ủy quyền theo kết luận thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tỉnh giao Sở Tư pháp kiểm tra, chấn chỉnh các văn phòng Công chứng trong việc công chứng các giây tờ liên quan đến đất đai cần chặt chẽ, nhất là các trường hợp không có Giây chứng nhận quyên sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Bắc Bình được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, kiên quyết xử lý triệt đê các hành vi vi phạm về đất đai, nhất là quản lý chặt chẽ đât đai khu vực có vị trí xung yêu, phát triển du lịch, điện năng lượng mặt trời. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền pháp luật về đất đai để nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật, không để xảy ra “điểm nóng” về lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn.