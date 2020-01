Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 40 ngày 28-1, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sân bay Vân Đồn, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện trong kiện hành lý của ông TQT (75 tuổi, trú thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương, dự kiến đi chuyến bay QH1971 từ Vân Đồn đi TP.HCM) có một vật hình trụ tròn, giống cây bút bằng kim loại.



Do đó, an ninh hàng không sân bay Vân Đồn đã tiến hành kiểm tra hành lý của ông T. Trong quá trình kiểm tra, vật phẩm nghi vấn nói trên bất ngờ phát nổ làm một hành khách (đứng cách đó 1 m) và một nhân viên an ninh sân bay bị trầy xước nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, hành khách TQT đã khai nhận vật phẩm trên là do ông nhặt được nhưng không biết đó là vật nguy hiểm nên mới mang theo.

Vị đại diện này cũng cho biết vụ việc đã được trình báo tới Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an.