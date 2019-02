Vì sao ông Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son bị bắt?

Ông Trương Minh Tuấn từng giải trình: “Tôi không vụ lợi” Vào tháng 8-2018, ông Trương Minh Tuấn có báo cáo giải trình liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Ông trình bày: Tháng 3-2014, ông được điều động từ Ban Tuyên giáo Trung ương về làm thứ trưởng Bộ TT&TT và được giao phụ trách lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình. Dự án được Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo xuyên suốt với sự tham gia ý kiến của tập thể lãnh đạo Bộ, ông không được bộ trưởng phân công tham gia toàn bộ quá trình triển khai dự án nên không có đủ thông tin liên quan đến dự án. “Khi được phân công những vụ việc cụ thể, tôi đều tin tưởng vào sự chỉ đạo của bộ trưởng và với nhận thức là người có liên quan đến lĩnh vực phụ trách (báo chí, phát thanh, truyền hình…). Các nội dung cụ thể khác liên quan đến dự án (tài chính, đầu tư, quản lý doanh nghiệp…) tôi nhận thức rằng các bộ, ngành chức năng đã có ý kiến chính xác, các đơn vị chuyên môn đã có tư vấn chính xác. Bộ trưởng cùng các lãnh đạo sẽ có trách nhiệm rà soát, cho ý kiến trước khi bộ trưởng ra quyết định cuối cùng”. Theo ông Tuấn, sau khi thực hiện các bước phê duyệt chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình cho MobiFone (những nội dung này ông Tuấn cho rằng không được biết, không được tham gia), Vụ Quản lý doanh nghiệp đã có phiếu trình đề xuất Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son “đưa giao dịch này vào danh mục mật của Nhà nước”. “Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Son với nội dung bút phê trong tờ trình của Vụ Quản lý doanh nghiệp: “Đồng ý với đề xuất này. Chuyển đồng chí Tuấn ký công văn”. Sau đó, tôi đã ký Công văn số 44 ngày 5-3-2015 của Bộ TT&TT gửi Bộ Công an đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc đưa giao dịch MobiFone mua cổ phần AVG vào danh mục tài liệu mật” - ông Tuấn báo cáo. Về việc chỉ đạo tổ thẩm định và cho ý kiến tại báo cáo của tổ thẩm định, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký quyết định ngày 7-10-2015 thành lập tổ thẩm định và giao ông chỉ đạo tổ này và báo cáo kết quả để lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. “Quá trình thực hiện công việc này, cho đến nay tôi nhận thấy rất tâm tư, ray rứt vì đã tiếp nhận cả những công việc mình không có chuyên môn, để dẫn đến hậu quả như Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận” - ông giải trình. Ông Tuấn cũng giải trình việc ký quyết định phê duyệt dự án (Quyết định 236, ngày 21-12-2015) là chấp hành theo mệnh lệnh hành chính, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Ông cũng cho là “không hiểu lý do gì mà bộ trưởng không trực tiếp ký quyết định mà lại giao cho tôi sau khi bộ trưởng đã chỉnh sửa và duyệt nội dung. Hơn nữa, văn bản ký không thuộc lĩnh vực tôi được phân công”. “Tôi không vì động cơ vụ lợi hoặc bất kỳ động cơ cá nhân nào khác” - ông giải trình. NGUYỄN ĐỨC