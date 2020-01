Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có ngoại lệ

Chiều nay (29-1), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% lực lượng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, cơ động đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 6 ngày nghỉ Tết lực lượng CSGT công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý 591 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 699 triệu đồng, trong đó có 98 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 299 triệu đồng.

Trao đổi với báo PLO.VN về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông, Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT (Công an TP. Thanh Hóa) cho biết, lực lượng đã ra quân xử lý nồng độ cồn theo nghị định 100 của Chính phủ trên địa bàn TP. Thanh Hóa.



98 trường hợp bị xử phạt vi phạm nồng đồ cồn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trung tá Hải, Nghị định 100 đã có tác động rất lớn đến đời sống của người dân, trong đó đặc biệt nhiều người dân đã tự ý thức và chấp hành rất tốt bởi Nghị định 100 với mức phạt nặng là tước giấy phép lái xe, phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

“Chúng tôi ra quân quyết liệt và không có trường hợp ngoại lệ, nhưng sau khi triển khai trong nửa tháng qua thì phát hiện rất ít trường hợp vi phạm nồng độ cồn và giảm rất lớn so với trước đây khi chưa thực hiện Nghị định 100", ông Hải cho biết thêm.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát giao thông và cương quyết xử lý vi phạm đối với người điều kiển vượt quá tốc độ, nồng độ cồn gây mất an ninh trật tự, phối hợp xử lý mạnh trước tết và sau tết.



Trung tá Phạm Hồng Hải nói về xử lý nồng độ cồn trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, trong khoảng nửa tháng đầu tiên sau đợt ra quân xử lý nghiêm với các trường hợp người điều khiển lái xe mô tô, ô tô nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đó đã góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông, các vụ cố ý gây thương tích đã giảm hẳn trên địa bàn trong thời gian vừa qua.



Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, trong trước vào sau Tết Nguyên Đán Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai xử lý nồng độ cồn, vi phạm về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó Công an Thanh Hóa sẽ tăng cường hơn 1.000 lượt cán bộ cảnh sát các phong nghiệp vụ xuống các địa bàn phức tạp về an ninh, nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh.