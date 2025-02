Thời tiết ngày 10-02: Bắc Bộ rét đậm kỷ lục, vùng núi xuất hiện mưa tuyết 10/02/2025 07:06

Dự báo thời tiết ngày 10-02, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-2. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng có mưa tuyết và băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nam Nghệ An đến Bình Định mưa rào, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ sáng sớm trời lạnh, có nơi dưới 20 độ C. Ban ngày nắng.