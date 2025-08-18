Thời tiết ngày 18-8: Áp thấp tiến vào vịnh Bắc Bộ, nhiều khu vực nguy cơ mưa lớn 18/08/2025 07:17

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 18-8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn dữ dội.