Thời tiết ngày 18-8: Áp thấp tiến vào vịnh Bắc Bộ, nhiều khu vực nguy cơ mưa lớn

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 18-8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn dữ dội.

Dự báo thời tiết ngày 18-8: Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn dữ dội. Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to. Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở Biển Đông.

