Thời tiết ngày 19-2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 19/02/2025 07:10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 19-2, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác, đặc biệt là vào đêm và sáng sớm, tiếp tục rét đậm kèm theo mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày 18-2. Khu vực Tây Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mưa vào đêm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, trời rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ mưa vài nơi. Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rào. Thời tiết biển hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên mưa dông, gió mạnh. Biển động, sóng lớn. Tàu thuyền và các hoạt động khác cần chú ý. Thời tiết ngày 19-02: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ ngày nắng.